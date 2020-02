Detva sa nezmohla ani na gól, Nitra jej uštedrila debakel

Detve príde reprezentačná prestávka vhod. Prepadla sa na predposledné miesto v tabuľke.

2. feb 2020 o 18:57 TASR

HC 07 WPC Koliba Detva - HK Nitra 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Góly: 10. Scheidl (Blackwater, Morrison), 24. Šiška (Buček), 25. Lušňák (Kollár), 49. Kollár (M. Versteeg, Šiška), 58. Kollár (Morrison, Mezei). Rozhodovali: Korba, Novák - Jobbágy, Valo, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 254 divákov.

Detva: Petrík – Golian, Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Lalík, Gachulinec - Žilka, Klíma, Zuzin – Král, Podešva, Ščurko – Török, Valent, Gašpar – Čacho, V. Fekiač, Čenka

Nitra: Šimboch – Kubka, Mezei, Korím, Morrison, M. Versteeg, A. Sloboda, Hvizdoš, S. Rácz – Hrušík, Šiška, Buček – Scheidl, Yellow Horn, Blackwater – Kollár, Lušňák, Koyš – Tábi, Minárik, Csányi

Už po 37 sekundách dostala Nitra výhodu presilovej hry, no výraznejšiu príležitosť si neutvorila. Dočkala sa až v polovici úvodného dejstva, keď prenikol do útočného pásma Scheidl a jeho spätnú prihrávku si nešťastne zrazil do bránky domáci obranca Chovan. Domáci mohli vzápätí vyrovnať, ale Žilka nepochodil a v závere tretiny sa blysol Šimboch pri šanci Klímu.

Ten istý hráč mohol vyrovnať v úvode druhého dejstva, no minul odkrytú bránku hostí. Nitra tak udelila domácim lekciu z efektivity, keď najprv v 24. minúte využil presilovku Šiška a o 47 sekúnd pridal tretí zásah Lušňák.

V záverečnej časti hry Nitrania kontrolovali hru, Detva síce mohla skorigovať v 48. minúte, ale Čenka v tutovke zlyhal. Jeho zaváhanie hostia potrestali, keď o necelé dve minúty zvýšil Kollár na 4:0, jeho zásah potvrdil aj videorozhodca. A ten istý hráč v závere stanovil konečné skóre 5:0.