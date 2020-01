Zvolenskí inštrumentalisti Reconcern oslavujú 10 rokov na hudobnej scéne

Oslava, na kotrú si pozvali kapelu Abstract, sa bude konať už najbližšiu sobotu.

21. jan 2020 o 9:52 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenská inštrumentálna skupina RECONCERN sa rozhodla v závere januára na domovskej pôde v novom klube Wake Up osláviť okrúhle jubileum – 10 rokov na scéne.

Kto však sleduje túto kapelu vie, že to až taká pravda nie je. Jej členovia Jaroslav Vojtek (basgitara), Rajo Pethe (gitara) a Milan „Mravec“ Jančovič sú na scéne už oveľa dlhšie.

Od roku 1992 do 1999 pôsobili spoločne s vokalistom a gitaristom Palom v skupine UNCONCERN.

„Nasledovalo obdobie, keď každý hrával v iných zoskupeniach, až sme sa zas stretli v projekte RHYTHM OF SOUL, ktorý sme ukončili v lete 2005 nahraním dema. Znovu nastal čas sebarealizácii v iných bandoch, až sme sa našli znova, ale tentokrát v triu RECONCERN. Našu tvorbu by sme charakterizovali ako inštrumentálnu zmes viacerých štýlov,“ priblížili Zvolenčania v skratke svoju históriu.

Ale poďme späť do prítomnosti, RECONCERN tvoria v súčasnosti spoločne s triom ostrieľaných hudobníkov aj Miloš Fábry (klávesy) a Martin Ryboš (flauta).

Na oslave 10. výročie sa môžete tešiť na skladby z ich debutového albumu „Time-Lapse Fusion“, ktorý vyšiel v máji 2018. Chalani istotne chystajú aj nejaké prekvapenie.

Spoločne so Zvolenčanmi sa fanúšikom predstaví aj banskobystrická legenda undergroundovej scény Abstract. Takže, príďte osláviť tento míľnik spoločne s Reconcern a dodať im energiu do ďalšej dekády. Už v sobotu 25. januára od 20. hodiny v klube Wake Up.