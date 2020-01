MVK Zvolen neuspel proti Myjave, chuť si napravil v Trenčíne

Volejbalisti MVK Zvolen odohrali dve stretnutia v nadstavbovej časti.

19. jan 2020 o 13:56 (mim)

TJ Spartak Myjava – MVK Zvolen 3:0 (16, 13, 20)

Zápas trval 58 minút. Rozhodovali: Juráček a Královič, 220 divákov. MVP: Michal Zeman (Myjava)

Zvolen: J. Orolín 4, Kenny 1, Kučera 9, Michalec 5, Borski 6, Vrtielka 7, liberá Hraňo i Bambura (M. Vaško 0, Šimko 3).

V prvom sete začali hostia dobre. Viedli už o dva body, no chyby Vrtielku, Borského na sieti a Kučeru na podaní, dostali domácich do vedenia. Zvolenčania kopili chyby. Chvíľu sa zdalo, že Zvolenčania zabojujú, ale prvý set napokon ovládli domáci.

V úvode druhého dejstva domáci začali dôrazne. Hostia spod Pustého hradu opäť kopili chyby, Myjava zdolala v druhom sete Zvolen najpresvedčivejšie v zápase.

Začiatok tretieho setu bol ako na hojdačke. Mužstvá sa striedali v zisku bodu až do stavu 7:7. Potom Zeman esom a smečom a Barták esom získali pre domácich vedenie.

A keď ich podporil Šíma úspešnosťou na sieti zdalo sa rozhodnuté. Avšak dve chyba Watzku dostali znova MVK do hry. Svetlé okamihy Borského však nestačili, a keď lopta pri Michalcovom podaní skoro ani nedoplachtila do siete, bolo to zase o 5 bodov pre Spartak.

Potom sa dvomi blokmi prezentoval Orolín, napodobnil ho Borski, ale Viskup trafil na lajnu.

Po Šímovom ese oddychový čas MVK za stavu 19:16 prospel hosťom. Na sieti sa presadil Borski, znížil Vrtielka, no Viskup sa prezentoval eso.

Potom Šíma so Zemanom zabezpečili mečbal, Watzka ho podaním nepremenil, no Konc pozičným blokom už áno.

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Domáci boli vo všetkom lepší a zaslúžene vyhrali. Gratulujem im k tomu.“

ŠŠ Volejbal Trenčín - MVK Zvolen 0:3 (-15, -20,-25)

Zápas trval 74 minút, rozhodovali: Kohút a Tiršel, 20 divákov. MVP: Adam Kliment (MVK Zvolen)

Zvolen: Kučera 12, Michalec 4, Kliment 19, Vrtielka 9, Borski 8, Kenny 4, liberá Hraňo a Bambura (Vaško 0, Orolín 2).