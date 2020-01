Dozvuky zrušeného zápasu Zvolena s Prešovom. Korupcia? Prípad prešetruje polícia

Malo ísť o manipuláciu výsledku jedným hráčom. Tieto informácie preverujú muži zákona.

19. jan 2020 o 11:18 (mim)

BRATISLAVA/ZVOLEN. Ako je všetkým známe, zápas prvého kola nadstavbovej časti volejbalovej Edymax extraligy medzi Zvolenom a Prešovom sa neodohralo na základe rozhodnutia súťažnej komisie SVF.

Slovenská volejbalová federácia neskôr už skúpa na informácie nebola.

V oficiálnom vyjadrení SVF odznelo:

„Nakoľko je dôvodné podozrenie z porušenia pravidiel športovej etiky, požiadali sme príslušné orgány o prešetrenie prípadu. Slovenská volejbalová federácia v záujme toho, aby nedošlo k prípadnému ovplyvneniu priebehu alebo výsledku zápasu, rozhodla neodohrať stretnutie v plánovanom termíne. Počas priebehu vyšetrovania nebudeme poskytovať viac informácií z dôvodu, aby sme nemarili vyšetrovanie a aby sme ani v prípade nepreukázania viny nepoškodili dotyčných. Ak sa podozrenie potvrdí, bude výsledok stretnutia kontumovaný, v prípade, že sa podozrenie nepreukáže, tak sa stretnutie odohrá za podmienok, ktoré stanoví riadiaca zložka súťaže. Slovenská volejbalová federácia týmto podnikla všetky potrebné kroky v záujme ochrany integrity súťaže a dobrého mena slovenského volejbalu.“

Reakcia MVK Zvolen

Na tieto závažné obvinenia reagoval aj prezident MVK Zvolen Marek Rojík:

„Viem a môžem povedať len toľko, že na SVF prišla informácia, s podozrením na športovú korupciu. K manipulácii malo dôjsť jedným hráčom. V takomto prípade sa zápas odohrať nemohol a všetko sa musí prešetriť, potom sa rozhodne čo sa so zápasom udeje.“

Postoj klubu MVK Zvolen je však jasný:

„Klub sa dištancuje od akéhokoľvek konania s cieľom ovplyvňovať priebeh alebo výsledky zápasov. Odmietame spájanie podozrenia s klubom MVK Zvolen. Prešetruje sa konanie jednotlivca a nie nášho klubu, ktorého postoj k podobným prípadom je jednoznačne odmietavý.

SVF na základe športovo-technických dokumentov nemala iné východisko, ako daný zápas zrušiť (odložiť), až do prešetrenia celého prípadu, bez ohľadu na to, že sa pravdepodobne nič nestalo a dúfame, že ide len o nedorozumenie. MVK Zvolen si za svojimi hráčmi stojí a neverí, že by niekto z nich manipuloval priebeh alebo výsledok stretnutia.

Avšak v prípade preukázania viny ktoréhokoľvek nášho člena, budeme postupovať rázne, podľa zákonov SR a športovo-technických dokumentov SVF s požiadavkou na uhradenie spôsobenej škody a prípadnej ujmy na dobrom mene klubu.“