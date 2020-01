Disciplinárka udelila HKM Zvolen pokutu za fanúšikov, klub vyzýva na slušnosť

Okrem Zvolena dostali pokutu ďalšie štyri kluby.

17. jan 2020 o 14:08 (sč)

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) potrestala päť klubovej Tipsport ligy finančnými pokutami za nešportové správanie fanúšikov.

V správach delegátov po jednotlivých domácich stretnutiach sa nachádzali previnenia priaznivcov Slovana Bratislava, Dukly Trenčín, Zvolena, Košíc a Popradu. Všetky kluby sú povinné zaplatiť pokutu vo výške 300 eur.

„V prípade každého klubu sme postupovali na základe správy delegáta SZĽH, ktorý v zápise o stretnutí zakaždým jednoznačne uviedol, že prišlo k vulgárnemu skandovaniu fanúšikov v extraligových zápasoch. Verím, že týmto rozhodnutím sme vyslali jasný signál, že takéto správanie už nebudeme riešiť len dohovorom,“ citoval predsedu DK SZĽH Rastislava Jakuboviča portál hockeyslovakia.sk.

Ligová rada už v predstihu avizovala, že jednoznačne odsudzuje akékoľvek vulgárne, xenofóbne či rasistické správanie fanúšikov na slovenských štadiónoch.

Klub HKM Zvolen sa k tejto pokute vyjadril na svojom facebooku.

„Tentoraz je to pokuta „len“ za 300 eur, nabudúce by to však bolo určite viac. Chápeme množstvo emócií vo vypätých situáciách, ale vzhľadom na prísne posudzovanie prejavov z tribún vyzývame fanúšikov, aby sa zdržali vulgárnych, diskriminačných a rasovo motivovaných pokrikov na adresu hráčov, rozhodcov a fanúšikov súpera. Nechceme, aby došlo k situácii, že mužstvo HKM raz bude musieť hrať svoj zápas pred prázdnymi tribúnami.“