Andrej Suchý oporou Slovákov, stal sa najužitočnejším hráčom turnaja

V maďarskom meste Pécs sa uskutočnil medzinárodný turnaj družstiev v bedmintone hráčov do 13 rokov.

16. jan 2020 o 13:43 (ms, sč)

Opora slovenského výberu do 13 rokov - Andrej Suchý.(Zdroj: ms)

SLIAČ. Trojdňový medzinárodný turnaj je špecifický pre svoj náročný program, pretože sa hrá skupinovým systémom, kde si družstvá zmerajú sily každý s každým a v jednom stretnutí odohrajú až 9 zápasov. Predstavilo sa tu osem krajín vrátane Slovenska.

Slováci si počínali veľmi dobre, keď v úvodnom súboji so Srbskom dosiahli prekvapivý výsledok a vyhrali 9:0. To ich povzbudilo do ďalších bojov a postupne zdolávali jeden tím za druhým. Smutná prehra ale prišla s Českom, keď prehrali tesne 4:5.

Najlepšie na turnaj boli pripravení Rumuni, ktorí vyhrali nad Slovákmi 7:2 a stali sa tak celkovými víťazmi.Druhé miesto osadili Česi a tretí bol výber Slovenska.

Suchý oporou

Trikolóru Slovenska obhajoval na turnaji aj hráč BKK Sliač Andrej Suchý, ktorý nastúpil vo všetkých stretnutiach v dvojhre a v zmiešanej štvorhre. Odohral celkovo 14 zápasov, z ktorých ani jeden neprehral.

V poslednej dvojhre nastúpil na zápas s hráčom z Dánska Aske Roslyngom. Bol to súboj doteraz dvoch nezdolaných borcov, z ktorých žiadny z nich nestratil ani jeden set.

Suchý podal výborný výkon, keď poslúchol radu trénera - tento zápas vyhrá hráč, ktorý si bude aj v ťažkých momentoch naďalej veriť a bojovať. A tak sa aj presne stalo. V treťom sete za stavu 18:20 využil náš hráč dve taktické nesprávne rozhodnutia Dána a otočil na úžasných 22:20.