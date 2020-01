Kvalitný Trojkráľový turnaj prvýkrát vyhrali futsaloví špecialisti Simaček

Tradičný Trojkráľový turnaj v malom futbale napísal deviatu kapitolu.

13. jan 2020 o 10:19 (mim, sč)

ZVOLEN. Pohár Troch kráľov opäť priniesol niekoľko zmien, ktoré však pozitívne ovplyvňujú nielen kvalitu turnaja, jeho priebeh, ale pripravujú vždy aj niekoľko prekvapení pre divákov, ktorých záujem o podujatie z roka na rok stúpa.

Voľný vstup prilákal do hľadiska v priebehu desaťhodinového maratónu 24 stretnutí aj teraz skoro 400 divákov.

V doterajších ročníkoch turnaja triumfovali Euroteam, Xanto, Oranjes, trikrát zvíťazil L-Trade, majster ligy LIMFU i účastník Ligy majstrov.

V predposlednom 7. ročníku dominovali hráči AS Guard Security Košice, majstri republiky a účastníci semifinále Ligy Majstrov. V deviatom ročníku obhajovali víťazstvo minuloroční víťazi Oranjes, a boli aj najväčším favoritom.

Základná časť sa hrala v štyroch trojčlenných skupinách systémom každý s každým. Víťazi skupín postupovali priamo do semifinále. Mužstvá z druhého a tretieho miesta v skupinách museli ešte zabojovať v štvrťfinálových zápasoch.

V prípade nerozhodného výsledku nasledovali pokutové kopy. V celom turnaji sa tak celkovo odohralo 24 stretnutí, v hre padlo 131 gólov, v penaltových rozstreloch to bolo ďalších 14 utešených gólov.

Do štatistík sa celkovo zapísalo 57 strelcov. V priebehu turnaja zasiahlo do bojov 114 hráčov. Celý turnaj rozhodovali Peter Plavec, Igor Vlačuha a Peter Hanes, ktorí udelili za celý turnaj 5 žltých kariet, no aj dve červené.

Po dueloch v skupinách nasledovala vyraďovacia časť. Do semifinálovcý bojov sa dostali štyri najlepšie tímy.