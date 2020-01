Bolo to tesné. Detva si pripísala tri body po výhre s Michalovcami

Michalovce neuspeli vo Zvolene a ani v Detve.

12. jan 2020 o 20:21 TASR

HC 07 WPC Koliba Detva - Dukla Ingema Michalovce 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Góly: 34. Gašpar (Török), 46. Podešva (Žilka, Ščurko), 52. Gašpar (Čacho) - 7. Lalancette (Korhonen, Spilar), 48. Hričina (Spilar, Lalancette). Rozhodovali: Goga, Rencz – Vyšný, Orolin, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 327 divákov.

HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík – Golian, Mart. Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, O. Turan, Gachulinec – Ščurko, Podešva, Král – Šišovský, Zuzin, Žilka – Gašpar, P. Valent, Török – Čenka, Čacho, V. Fekiač

Dukla Ingema Michalovce: Trenčan – Hančák, Ventelä, Pukka, Mesikämmen, Ťavoda, Vorobjov – Korhonen, Lalancette, Spilar – Hričina, Galamboš, Mašlonka – Safaralejev, Linet, Hvila – Giľák, Šimun, Hamráček

Hostia z Michaloviec boli v prvej tretine aktívnejším tímom, viac sa tlačili do koncovky a v 7. minúte sa ujali vedenia zásluhou Lalancetta. Kanadský legionár zostal po bekhendovej prihrávke Korhonena úplne voľný medzi kruhmi a z prvej trafil presne medzi betóny Petríka. Domáci brankár potom zachránil svoje mužstvo od ďalších inkasovaných gólov, keď zlikvidoval šancu Šimuna a výborne zasiahol lapačkou aj pri tutovke Safaralejeva.

V druhej tretine opäť podržal svoj tím Petrík. V 22. min sa vyznamenal pri koncovke Galamboša. Domáci si počkali na svoju šancu, v 34. min udreli z brejku, keď sa Gašpar sťahovačkou zbavil brániaceho protihráča a zakončil ponad Trenčanovu vyrážačku - 1:1. Detvu gól nabudil a zakrátko mohla už viesť, Török však zblízka neprestrelil Trenčana, ktorý následne vykryl aj dorážku Gašpara.

Čo nevyšlo domácim v prostrednej časti, podarilo sa im zrealizovať v tretej tretine. V 41. min ešte Ščurka vychytal Trenčan, no o päť minút neskôr sa už gólovo presadil Podešva. Detva sa z vedenia dlho netešila, v 48. min vyrovnal Hričina. Domácich to v eufórii nepribrzdilo a naďalej išli cieľavedomo za víťazstvom. Rozhodujúci moment prišiel v 52. minúte, keď sa Michalovciam nepodarilo v oslabení vyhodiť puk z obranného pásma, získal ho Gašpar a strelou švihom zakončil presne - 3:2. Hostia v závere v snahe vyrovnať odvolali brankára a skúsili to v šestici. Mašlonkovi sa aj v power play podarilo rozvlniť sieť, ale arbitri gól po porade s videorozhodcom neuznali, takže z tesného víťazstva sa tešila Detva.