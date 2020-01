Slovan rozhodol o výhre vo Zvolene v poslednej tretine

Tretiu tretinu zvládol bratislavský klub od Pustým hradom najlepšie.

12. jan 2020 o 19:06 TASR

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Góly: 7. Betker (McPherson, Corrin), 18. B. Mráz (Betker, Corrin) – 12. Kytnár (Sersen), 33. Kytnár (Matoušek, Štajnoch), 41. Zigo (Abdul, Puliš), 46. Kytnár (Meszároš, Basaraba), 54. Zigo (Abdul, Puliš). Rozhodovali: M. Novák, Snášel ml. - Stanzel, Synek, vylúčení: 6:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, zmeny: Zvolen od 17. min. bez Tibenského, 2942 divákov.

Zvolen: T. Tomek – Švarný, Betker, Corrin, Stephenson, Drgoň, S. Tomko, Meliško – Marcinek, B. Mráz, Thompson – Špirko, Parks, McPherson – Kolenič, M. Halama, Kelemen – Tibenský, P. Halama, S. Petráš

Slovan: Brust – Sersen, Bačík, Meszároš, Štajnoch, Kučný, Šedivý – Abdul, Zigo, Puliš – Basaraba, St. Pierre, R. Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – D. Jendek, Urbánek, Žitný

Vo Zvolene sa hral od úvodu svižný hokej. Domáci kouč poprehadzoval rozostavenie hráčov, z pôvodnej súpisky nezostal kameň na kameni. Prvú šancu mali 'bryndziari'. Z prečíslenia sa dostal do koncovky v štvrtej minúte úplne voľný Mráz, ale zlyhal. Na opačnej strane dobrou strelou zamestnal Tomeka Kytnár. Skóre sa menilo v siedmej minúte. Betker spoza kruhov nahodil puk a ten letel nad ľadom presne k žrdi – 1:0. V následnom tlaku odmietol druhý gól M. Halama. Slovan sa dostal k nátlakovej hre počas dvoch presiloviek v rade. Práve v čase, keď končila druhá početná výhoda 'belasých' strieľal Sersen najprv do žŕdky, no ďalšiu jeho delovku gólman HKM už musel vyraziť a z dorážky uspel v páde Kytnár – 1:1. Bratislavčania mali následne veľkú prevahu, zastavila ju až presilovka Zvolena, v nej Brust podržal svoj tím. Napokon však kapituloval v osemnástej minúte. Do úniku sa dostal v oslabení od modrej obrannej čiary rýchly Mráz a rutinérsky zakončil – 2:1.

Aj v strednom dejstve sa hral hokej hore – dole s množstvom šancí, no už bez zraneného zvolenského útočníka Tibenského, ktorý putoval do nemocnice. Domáci mohli ísť do dvojgólového vedenia ak by prienik Parksa nezastavil vo finálnej fáze faulom Meszároš. V následnej presilovke McPherson strieľal do žŕdky. V 26. minúte mal vyrovnanie na hokejke úplne voľný Puliš, no mieril tesne vedľa. Potom prišli veľké šance Zvolena, trestuhodne ich nevyužili Kelemen, M. Halama i Tomko a prišiel trest. V 35. minúte vznikol závar pred zvolenskou bránkou, z ktorého profitoval Kytnár – 2:2. V závere druhej tretiny mali 'rytieri' spod Pustého hradu drvivý tlak, ale nevyťažili z neho tretí gól. Nedokázali sa totiž presadiť ani z prečíslenia troch proti jednému, Brust skvele zasiahol pred Špirkom a Thompsonom.

Slovanistom vyšla na začiatku tretej tretiny rýchla akcia, na konci ktorej pohotovo bez prípravy zakončoval nepokrytý Zigo – 2:3. Štvrtý gól mal o pár sekúnd na 'palici' jeho spoluhráč St. Pierre, mieril však vedľa. Presnejší bol v 46. minúte Kytnár, dostal dobrý puk pred bránku a pri ľavej žrdi nedal bekhendom Tomekovi žiadnu šancu, zaknihoval hetrik – 2:4. Domáci potom pridali, mali viac z hry, útočili, ale gól dali opäť bratislavská hokejisti. Prihrávka Abdula prešla pomedzi nohy Stephensona a voľný Zigo sa znovu nemýlil – 2:5. V závere sa ešte Zvolenčania snažili o tretí gól, ale Brust si poradil so strelami Marcineka, Kelemena i Švarného a na opačnej strane dobre zasiahol Tomek pri tutovke Žitného.

Hlasy trénerov

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Začali sme veľmi dobre, dali sme gól na 1:0, vytvorili sme si tlak. Slovanu sme potom pomohli našimi vylúčeniami, dostal sa v presilovkách do tempa. Inkasovali sme gól na 1:1, ale dali sme druhý v oslabení, následne sme si znovu vytvorili tlak, žiaľ posledné štyri góly sme súperovi darovali po obrovských chybách. Slovanisti boli dôraznejší pred našou bránkou. My sme si síce vytvorili veľmi veľa šancí, no v predbránkovom priestore sme neboli takí silní a nedokázali sme doraziť puky po šanciach. Rozhodli napokon tri obrovské chyby v tretej tretine, za ktoré nás Slovan potrestal.“

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana Bratislava: „Mali sme zlý vstup do zápasu. Súper nás predčil vo všetkých činnostiach, bol dôrazný, dominoval v hre telo na telo, pripravil sa na nás. Vrcholom bol inkasovaný gól počas našej presilovky. Zvolenčania nás dobre napádali, išli po každom hráčovi, ktorý mal puk. Po prvej tretiny padli dôrazné slová a hra sa z našej strany zlepšila. Tretí náš hráč zostával trochu vzadu, nebolo tam až toľko prečíslení ako v prvej časti. Napriek tomu si Zvolen vypracoval veľmi veľa šancí, no my sme boli efektívnejší. Dnes rozhodla iba táto naša efektivita a výborný výkon brankára Brusta. V poslednej tretine sa k nemu pridalo celé mužstvo.“

Milan Kytnár, autor hetriku za Slovan Bratislava: „Hetrik chutí výborne, je jedno, že je to do bránky môjho bývalého klubu. Dôležité je, že sme vyhrali. Bol to náročný zápas. Zvolen nastúpil vo vysokom tempe, vytváral si tlak, čo nám robilo problém, ale vždy sme sa z tlaku dostali a dali gól. Boli sme silní v predbránkovom priestore na oboch stranách ihriska, to dnes rozhodlo.“