Zvolen síce v derby vyhrával 2:0, Bystrica však duel otočila

Ďalšie pohronské derby dopadlo pod Urpínom lepšie pre obhajcu titulu.

6. jan 2020 o 19:18 TASR

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HKM Zvolen 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Góly: 16. Mlynarovič (Bartánus, Carwell), 38. Hrnka (Lamper, Biro), 45. Southorn (Hohmann), 48. Hohmann (Southorn, Gabor) - 6. B. Mráz (McPherson, Drgoň), 10. McPherson (M. Halama, Špirko). Rozhodovali: Tvrdoň, D. Konc st. – Kacej, Jobbágy, vylúčení: 9:9, navyše: Hrnka 10 minút za hrubosť, Carwell 10+DKZ za zhodenie rukavíc, J. Brejčák 10+ DKZ za nešportové správanie sa - Švarný 10 minút za vrazenie na mantinel, Trotter 10 minút za hrubosť, Corrin 10+DKZ za nešportové správanie sa, Marcinek 10+DKZ za zhodenie rukavíc, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2762 divákov.

Banská Bystrica: Beskorowany - J. Brejčák, Petrinec, Mihálik, Southorn, Biro, Cardwell, Zubák – Fafrák, Mlynarovič, Šille – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Hrnka, Bartánus – Sojka (21. Róth), Gabor, Kabáč

Zvolen: T. Tomek – Corrin, Švarný, Maier, Betker, Drgoň, Meliško, Kolenič – Thompson, B. Mráz, Štrauch – Parks, Trotter, Tibenský - McPherson, Špirko, M. Halama – S. Petráš, P. Halama, Marcinek

Úvod zápasu bol opatrný. Oba tímy šachovali s nasadením útokov, diváci na prvú vážnejšiu šancu čakali až do piatej minúty. Zvolenčania hrali presilovku a v nej najprv Parks neuspel voľný z dvoch metrov, no Mráz o minútu neskôr spoza kruhu už mieril presnejšie k žrdi a dostal svoj tím do vedenia - 0:1. Domáci si následne vytvorili tlak a mali i šance. Najväčšie nepokrytý Hrnka, ktorý zakončoval až dvakrát a po ňom v medzikruží nevyužil dobrú možnosť Hickmott. Hosťom vyšiel v jedenástej minúte protiútok. McPherson vystrelil spoza hráča z kruhu k vzdialenejšej žrdi a Beskorowany nezareagoval včas – 0:2. Gól aktívnych Bystričanov zaskočil a mohli inkasovať aj tretí raz. Marcinek však zblízka sám pred gólmanom HC' 05 neuspel. Majster sa dostal do svojej hry až v pätnástej minúte. Po rýchlej akcii mal dobrú možnosť Šille, Tomek bol proti. Napokon "barani" znížili po rýchlej akcii z pravej strany, keď sa švihom presadil Mlynarovič. Prvá tretina sa teda skončila 1:2.

V druhom dejstve najprv nevyužili obe mužstvá presilovky, na domácej strane mal možnosť Hickmott, na hosťujúcej Betker, brankári boli pozorní. Prvá vážnejšia šanca prišla až v 29. minúte. Pri avizovanom vylúčení zvolenského hokejistu mal veľa priestoru Mihálik, no zastupujúci kapitán Banskej Bystrice poslal puk tesne vedľa žŕdky. O päť minút neskôr pohrozil na opačnej strane švihom McPherson, Beskorowany dobre zasiahol a neprekonal ho ani zblízka voľný Corrin. Potom prišli chvíle hráčov spod Urpína. Mihálik od modrej nahadzoval puk a ten zazvonil na žŕdke, Róth a Hohmann pre zmenu neuspeli úplne voľní pred bránkou. V 38. minúte predviedol dravý prienik po ľavej strane Lamper, prihral Hrnkovi, ktorý prešiel cez dvoch brániacich protihráčov a bekhendom vyrovnal na 2:2. Pred druhou prestávkou mohol ísť Zvolen do vedenia po koncovke Štraucha z asi dvoch metrov, no aj on trafil len žŕdku.

V tretej tretine využili domáci presilovky. Hohmann pekne prešiel až za bránku, poslal spätnú prihrávku na Southorna a ten voľný bez prípravy pokoril Tomeka – 3:2. Následne zaujal pästný súboj Hrnku s Trotterom, vyhral ho robustný bystrický útočník a pri početnej výhode sa v 48. minúte nemýlil z pravej strany voľný Hohmann, puk dostal od Southorna ako na podnose – 4:2. Presilovku hrali potom hostia, usadili sa v pásme, ale nemali nebezpečnejšiu strelu. Na ľade sa však stále iskrilo, pästnú súboj predviedli Carwell a Marcinekom, navrch mal tentoraz útočník spod Pustého hradu. "Bryndziari" sa následne dostali do ďalšej početnej výhody a v nej Mráza po dobrej koncovke z kruhu vychytal Beskorowany. Skúšal to neskôr aj Kolenič, no aj on si vylámal zuby na skvelom brankárovi HC '05. Podobne dopadol v závere v tutovke aj Halama. Zvolenčania ešte odvolali Tomeka, hrali v šestici, mali tlak, často strieľali, ale kontaktný gól už nedosiahli.