Špirko po výhre nad Detvou: Tieto body chceme potvrdiť u majstra

Zvolen pokračuje v zlepšených výkonoch, v úvodonom zápase roka 2020 zdolal Detvu.

5. jan 2020 o 11:54 TASR

HKM Zvolen – HC 07 WPC Koliba Detva 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 4. Špirko (Drgoň, M. Halama), 14. Špirko (M. Halama, Drgoň), 26. Betker (Parks, Trotter), 37. McPherson (Corrin, Špirko), 51. Thompson (S. Tomko) – 23. Gašpar (Jendroľ). Rozhodovali: D. Konc st., M. Korba – Jedlička, Gegáň, vylúčení: 7:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2684 divákov

Zvolen: T. Tomek – Corrin, Švarný, Betker, Maier, Drgoň, S. Tomko, Meliško – Tibenský, Trotter, Parks – Thompson, B. Mráz, Štrauch – McPherson, Špirko, M. Halama – S. Petráš, P. Halama, Marcinek

Detva: R. Petrík – Martin Chovan, Andersons, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Lalík – Šišovský, Zuzin, J. Sýkora – Ščurko, Podešva, Král – Gašpar, P. Valent, Čacho – Čenka, V. Fekiač, Ľupták

Domáci mali v prvej tretine viac šancí i aktivitu na hokejkách a išli pomerne skoro do vedenia. V štvrtej minúte Drgoň bekhendom nahodil pred bránku puk k Špirkovi a ten si pekne položil brankára a rovnako bekhendom ho aj prehodil. Hostia sa potom snažili vyrovnať, ale vyloženú gólovú príležitosť si nevypracovali. Do tých sa dostal na opačnej strane legionár Parks. Najprv však mieril z dobrej pozície vedľa a potom nepretavil do gólu ani únik. Mrzieť ho to nemuselo, pretože v štrnástej minúte pridal druhý presný zásah Špirko v presilovke, zakončoval v páde po ľade. Následne Detva nevyužila presilovku o dvoch hráčov a mohla v oslabení dokonca pykať. Do úniku sa dostal Švarný, no nevymiešal Petríka.

Hosťom to vyšlo až na začiatku druhej tretiny. Presadil sa Gašpar, ktorý najprv mieril do žŕdky a následne puk vo vzduchu trafil bejzbalovým spôsobom – 2:1. Zvolenčania zobrali toto varovanie vážne a začali znovu sršať aktivitou. Podstatné pre nich bolo, že využili ďalšiu presilovku. Švihom sa presadil Betker po krížnej prihrávke Parksa. O minútu na to domáci Mráz strieľal do žŕdky, zníženie mal na druhej strane na hokejke Gašpar, ktorý si Tomeka pekne položil, no puk za neho už nezasunul. Viac možností mali hráči spod Pustého hradu a tešili sa napokon zo štvrtého gólu. V 37. minúte Corrin potiahol puk od modrej pred bránku, bekhendom po ľade prihral McPhersonovi, ktorý sa zblízka nemýlil. Do prestávky mohol ešte zvýšiť Trotter, ale vychytal ho pekným zákrokom Petrík.

V úvode tretej časti sa Detvanci dostali v oslabení do prečíslenia, avšak Gašpar nemal presnú mušku. Potom hrali ešte tri presilovky v rade, dokonca takmer pol minúty v piatich proti trom, ale Tomek podržal medzi žrďami svoj tím. Aj so šťastím zasahoval pri šanci Sýkoru. Zvolenčania nevyťažili v oslabení gól z úniku Thompsona, avšak tento hokejista sa dostal do rovnakej možnosti už pri plnom počte síl na ľade v 51. minúte a predviedol účinný blafák – 5:1. O osude stretnutia už bolo prakticky rozhodnuté. Hostia mohli iba korigovať nepriaznivý stav, najbližšie mal k tomu Čacho, ale Tomek bol proti.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Vedeli sme a čakali, že to bude ťažký zápas. Detva je silná najmä v protiútokoch, na to sme sa pripravili. Chceli sme hrať čo najviac u nich, teda v útočnej tretine. Moji zverenci plnili pokyny, dávali si pozor na brejky súpera. Negatívom boli naše fauly. Nemôže sa nám stať, že hráme dvakrát oslabenie v troch proti piatim. Ubránili sme sa však, dobre zachytal i brankár Tomek. V útoku sme sa presadili, viac sa tlačíme do bránky a strieľame, dali sme aj dva góly z presiloviek, takže to môžem hodnotiť pozitívne.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Bolo to derby, ale my sme v ňom podali slabý výkon. Chýbali mi tam väčšie emócie z našej strany, viac srdca a vôle po víťazstve. Mrzí ma nevyužitá presilovka piatich proti trom. Nezahrali sme ju zle, ale Tomek nás vychytal. Potom prišli na našej strane hlúpe fauly a súper nás potrestal. Hlavne v druhej tretine nás herne prevýšil. My sme hrali slabo, preto sme prehrali.“

Rastislav Špirko, autor dvoch gólov Zvolena: „Dobre sme sa pripravili na súpera. Išli sme rýchlo do dvojgólového vedenia, čo bolo dôležité, určili sme tak jasné smerovanie zápasu. Teší ma, že sme dobre napádali, piati sme útočili a rovnako aj piati bránili. Plnili sme pokyny trénerov a vyhrali sme zaslúžene. Tieto tri body chceme ešte potvrdiť pondelok u majstra v Banskej Bystrici.“