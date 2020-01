Prvým dieťatkom roka vo zvolenskej pôrodnici je Martin

Rodičia najčastejšie siahali po menách Jakub a Nina.

3. jan 2020 o 14:29 MOJ

ZVOLEN. Prvým bábätkom, narodeným v roku 2020 vo zvolenskej pôrodnici, je Martinko Ukrop zo Zvolena. Má magický dátum narodenia – 1. 1. 2020, na svet sa prihlásil presne o 16. hodine a jeho miery sú tiež ukážkové – 3500 gramov a 52 cm.

Rok 2019 bol na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, mimoriadne plodný. Celkovo sa tu narodilo 1260 detí, z toho 657 bolo chlapcov, v piatich prípadoch mamičky priviedli na svet dvojičky.

Najobľúbenejším menom, ktoré rodičia dali svojim synom, bol Jakub, u dievčat vedie Nina. Najviac detí sa vo Zvolene za celý rok narodilo v júli.

Martin prišiel na svet v roku 2020 prvý. (zdroj: Agel Sk)

Pôrodnica vo zvolenskej nemocnici patrí v regióne Banskobystrického kraja k pôrodniciam s najvyššou pôrodnosťou. V uplynulých dvoch rokoch nemocnica do rekonštrukcie lôžkových jednotiek, ako aj ambulantných a prevádzkových priestorov investovala takmer 650-tisíc eur.

V súvislosti so zvyšovaním štandardu bude v záverečnej fáze modernizovaná aj časť s pôrodnými sálami. „Našou prioritou je neustále zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb a komfortu rodičiek. Veríme, že mamičky so svojimi bábätkami budú v našej nemocnici spokojné a do pôrodnice sa vrátia aj pri ďalšom pôrode.“ uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský.