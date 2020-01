Detvianska šachistka neprestáva udivovať. Obhájila titul majsterky SR a zúčastnila sa na MS v Indii

Stella Sáňková potvrdzuje svoj talent.

3. jan 2020 o 10:42 Stanislav Černák

DETVA. Úspešný rok 2019 má za sebou talentovaná detvianska šachistka Stella Sáňková. Po obrovskom úspechu v roku 2018, kedy vyhrala na majstrovstvách Slovenska mládeže v šachu dve kategórie - do 16 a 20 rokov, pokračovala v úspešnom ťažení aj v uplynulom roku.

Stella Sáňková vyhrala po druhýkrát za sebou vyhrala majstrovstvá Slovenska mládeže. A znova v dvoch kategóriách. Tentokrát do 18 aj 20 rokov, čiže obhájila obe prvenstvá, čo je jedinečný úspech. A to iba ako 16-ročná. Týmto si vybojovala účasť na majstrovstvách sveta do 18 rokov v ďalekej Indii.

„Nakoľko sú majstrovstvá sveta do 18 rokov a majstrovstvá sveta junioriek (do 20 rokov) tesne za sebou (2 dni rozdiel), tak sa zúčastnila iba na svetovom šampionáte do 18 rokov,“ vysvetlil Stellin otec Ján Sáňka.

Svetový šampionát v Indii

Indický Bombaj sa považuje za kolísku kráľovskej hry. Stella reprezentovala na tomto šampionáte nielen Slovensko, ale aj svoje rodné mesto Detva a Šachový klub Garde Detva.

Slovenskú výpravu tvorili štyria chlapci (vrátane majstra sveta z roku 2018) a dve dievčatá. Najlepšie umiestnenie z našich reprezentantov dosiahol majster sveta z roku 2018, ktorý skončil na 17. mieste vo svojej kategórii, čo podčiarkuje náročnosť a kvalitu tohto svetového šampionátu.