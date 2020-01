Samospráva chce dostavať budovu mestského úradu

Na práce vyčlenili takmer 400-tisíc eur.

3. jan 2020 o 12:41 SITA

DETVA. Skvalitniť a rozšíriť služby Mestského úradu v Detve plánuje miestna samospráva a aj z tohto dôvodu pripravila projekt dostavby radničnej budovy.

Zámerom dostavby je získanie nových priestorov a rekonštrukcia sociálnych priestorov v už existujúcej budove. Stavbu chce mesto realizovať z vlastných zdrojov, ktoré schválili mestskí poslanci v mestskom rozpočte ešte v roku 2018.

Predpokladané náklady na stavbu by sa mali po ukončení procesu verejného obstarávania pohybovať v rozmedzí 380- až 390-tisíc eur.



„V súčasnom období je ukončený proces predprojektovej a projektovej prípravy stavby, vydania územného rozhodnutia. Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ povedal prednosta úradu Štefan Slemenský s tým, že plánovaný termín začiatku prác je v prípade vhodných stavebných podmienok marec 2020 a termín ukončenia do konca roka.



Pôvodná budova mestského úradu bola vybudovaná v 90. rokoch minulého storočia a v súčasnosti už kapacitne nepostačuje. Plánovaná dvojpodlažná dostavba nadväzuje na existujúci objekt v mieste ukončenia chodieb v administratívnej časti úradu.

„Vzniknú priestory nového klientskeho centra, nové zasadacie a rokovacie miestnosti pre účely zamestnancov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj nové kancelárie pre zamestnancov úradu. V pôvodnej časti budovy je plánovaná komplexná rekonštrukcia toaliet pre mužov, ženy a imobilných občanov, serverovne a telefónnej ústredne,“ objasnil prednosta.



Vlani v septembri ukončili rekonštrukciu existujúcej budovy zo zdrojov Európskej únie a mesto sa zmluvne zaviazalo zachovať trvalú udržateľnosť zrekonštruovanej budovy minimálne po dobu piatich rokov.

„Po dobudovaní dostavby by vznikol jeden komplex, ktorý by zodpovedal potrebám občanov mesta a spĺňal by kritériá priestorové, kapacitné aj energetickej náročnosti,“ dodal Slemenský.