Do dvoch okresov dala župa v tomto roku 5,5 milióna eur

Pri výbere ciest do plánu opráv sa riadi kraj vlastným kľúčom.

30. dec 2019 o 9:26 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN, DETVA. Na investičné akcie smerovalo vlani do okresu Zvolen z rozpočtu župy 1,6 milióna eur, do okresu Detva 371-tisíc eur.

Vo Zvolene investoval Banskobystrický samosprávny kraj napríklad do rekonštrukcie telocvične v budove bývalého gymnázia, tiež domova dôchodcov a sociálnych služieb na Záhonku, do rekonštrukcie interiérov Krajskej knižnice Ľ. Štúra či do opravy strechy, fasády školy aj hygienických zariadení na zvolenskej „drevarine“.

Do inštitúcií kraja

Investície pre tento rok už boli v omnoho väčších výškach. Pre okres Zvolen to bola suma 3,5 milióna a pre Detvu takmer 2 milióny, vrátane eurofondov a povinného 5-percentného spolufinancovania kraja.