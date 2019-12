V kroji chodí každý deň

S partiou mladých ľudí si uvedomili, že musia niečo začať robiť, ak chcú zachovať históriu pre budúcnosť.

29. dec 2019 o 21:18 Ľubica Mojžišová

HRIŇOVÁ. Na Štoliansku v Hriňovej sa narodil a dodnes tam žije. V súlade s prírodou. S tamojšími zvykmi a tradíciami.

Patrí k tomu aj kroj, ktorý sa stal jeho bežným odevom. Do koča aj do voza. Do kostola aj do úradov.

„Keď sa ukážem v meste, ľudia si myslia, že idem niekde vystupovať, že som folklorista. Kedysi to bolo bežné oblečenie. Dnes chodia všetci v odevoch z Číny, ja sa obliekam do slovenského a navyše do vecí, ktoré si viem sám urobiť,“ hovorí.