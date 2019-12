Ako sa ZTK Zvolen stal len „polovičným“ majstrom

Deväťdesiat rokov od udalostí, ktorých interpretácia pomýlila aj futbalovú historiografiu.

23. dec 2019 o 9:51 JÁN BEŇUŠKA

ZVOLEN. Zvolenský futbal sa svojou organizovanou formou z roku 1902 v podobe klubu ZSE (Zolyomi sport egylet – Zvolenský športový spolok) historicky zaradil, pokiaľ ide o vznik futbalových klubov na území terajšieho stredného Slovenska, hneď za banskobystrický BSC. To je futbalovým fajnšmekrom pomerne známe.

Menej známe sú okolnosti jedného z najväčších úspechov ZTK Zvolen, pokračovateľa ZSE, ktoré chybne interpretuje aj časť našej relevantnej športovej historiografie, nevynímajúc Zlatú knihu futbalu na Slovensku (1988). Viaceré pramene totiž uvádzajú, že ZTK v roku 1930 získal prvý a posledný titul majstra Juhoslovenskej župy (JsFŽ).

A jedným dychom dodávajú, že táto župa už rok predtým splynula so Stredoslovenskou župou ČSSF (SsFŽ). Dnes od týchto okolností uplynie okrúhlych 90 rokov, priblížme si teda, ako to bolo so ZTK v sezóne 1929/30.

Spájanie žúp

Predovšetkým – kedy sa prijala direktíva o spojení oboch žúp (JsFŽ ČsAFU vznikla v roku 1923 na protest proti súhlasnému stanovisku SsFŽ k zavedeniu profesionalizmu a tvorilo ju niekoľko klubov z južnej časti stredného Slovenska)? Citujeme zo stanoviska vedenia SsFŽ, reprezentovaným predsedom Jánom Bízikom a tajomníkom Andrejom Kissom (obaja z Vrútok), pred rozhodujúcim riadnym valným zhromaždením JsFŽ 24. 11. 1929 vo Zvolene.

„Juhoslovenské kluby neovládajú dostatočne asociačné poriadky a nenašlo sa ani dostatok župných pracovníkov, ktorí by dokázali nastoliť v župe poriadok a disciplínu. ČSSF tak stojí pred otázkou, či si JsFŽ chce sama zjednať nápravu a vybudovať župu, ktorá by bola základom poriadku.“

ČSSF teda poskytol klubom možnosť župu udržať pri živote, napriek tomu sa tímy takmer unisono (len ŠK Brezno sa zdržal hlasovania) na uvedenom valnom zhromaždení – ktoré inicioval ŠK Union Zvolen a okrem tohto klubu sa na ňom za prítomnosti Jána Bízika ako zástupcu ČSSF zúčastnili delegáti ZTK Zvolen, Slávie B. Bystrica, ŠK Brezno a ŠK Handlová – rozhodli JsFŽ zrušiť a pripojiť sa k SsFŽ.

ŠK Union Zvolen v roku 1928. Zľava zhora nadol: Kolenič, Nosek, Muránsky, Laboda, Močáry, Szély, Pížl, Ertl, Hric, Sľuka, Zorkóci. (zdroj: Reprofoto: Štefan Ronec)

Stalo sa tak po úvodnom slove predsedu správnej komisie JsFŽ Vojtecha Kleina, správach jej jednotlivých členov a prijatí uznesenia o rozpustení župy. O tomto akte informoval SsFŽ vo svojom úradnom spravodajcovi, Slovenskej krajine, 26. 11. 1929 s tým, že bývalé kluby JsFŽ (ŠK Slávia Banská Bystrica, ŠK Brezno, ZTK Zvolen, ŠK Union Zvolen, ŠK Slovenská Slávia Lučenec, ŠAC Banská Štiavnica a ŠK Handlová) pričlenil k SsFŽ k 5. 1. 1930, čo platilo už aj pre najbližší prestupový termín vo februári (hráči prestupujúci z klubov SsFŽ do bývalej JsFŽ alebo opačne ohlasovali už prestup v rámci jednotnej župy, nie prestup medzižupný).

Rozumné riešenie

Fúzia sa teda odohrala začiatkom roku 1930, napokon je faktom, že ČSSF zrušil Juhoslovenskú futbalovú župu so sídlom vo Zvolene práve k dátumu 5. 1. 1930 – potvrdzuje to úradná správa SsFŽ, uverejnená v Slovenskej krajine 21. 1. 1930 – a to pre nedostatočné administratívne vedenie, pričom nariadil jej okamžitú fúziu so Stredoslovenskou futbalovou župou ČSSF so sídlom vo Vrútkach.

Čas ukázal, že to bolo ro-zumné riešenie, pretože v bývalých kluboch JsFŽ vzápätí záujem o šport vzrástol. Ani niet divu, veď zápasy Banskej Bystrice či Zvolena so Žilinou alebo Vrútkami mali predsa len iný športový náboj a dobovou rétorikou povedané – každý sa stal „kassamatchom“.

Kluby JsFŽ predtým vlastne nemali s kým hrať, pokiaľ sa nestretávali s maďarskými súpermi (za tohto stavu boli nepochopiteľné hlasy, volajúce už rok po zrušení JsFŽ aj po novom župnom zriadení, po rozdelení SsFŽ na považskú a juhoslovenskú časť s novým centrom v Žiline).

Navyše, aj z uvedenej úradnej správy SsFŽ vyplýva, že JsFŽ tvorilo iba 7 klubov a súťažnú štruktúru len I. trieda, a to ani nedupľujeme akútny nedostatok schopných činovníkov (na rozdiel od SsFŽ). Zrevidovaním a zlikvidovaním hospodárenia bývalej župy bol poverený jej pokladník Róbert Nosek zo Zvolena.