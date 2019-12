Školáčka zachránila život mačiatkam, riaditeľ bol v prvej chvíli zdesený

Katarína získala ocenenie Detský čin roka.

21. dec 2019 o 17:05 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. „Oceňovali sme žiakov, dostávali pochvaly. Potom som učil. Po piatej hodine som bol odprevadiť časť deviatakov do šatne. Keď odchádzali, prišli k jednému zavesenému batôžku v šatni a začali sa baviť na tom, že Katka má v škole mačky. Nechápavo som sa na nich pozrel,“ spomína na udalosti z apríla riaditeľ Základnej školy v Pliešovciach Slavomír Matejka.

Priznáva, že zvedavosť mu nedala a v očakávaní turistických „mačiek“ nakukol do vaku. Bolo tam klbko troch ešte slepých mačiatok.

Riaditeľa školy pohľad na ne zaskočil aj šokoval zároveň. Nahnevaný myslel na to, že to už hraničí s týraním zvierat.

„Čo to tej deviatačke napadlo, veď už má mať dosť rozumu na to, aby nedovliekla do školy malé mačiatka, a to ešte na celý deň,“ hovoril som si vtedy.

Netrpezlivo čakal na chodbe na Katarínu, kým príde z obeda. Potom si ju zavolal do riaditeľne. „Vošla s roztrasenými rukami. Vysvetlila mi, že ráno, keď odchádzala do školy, našla na bráne zakvačenú starú tašku a v nej tri slepé malé mačiatka,“ objasnil.

Ocenená Katka. (zdroj: Magdaléna Fábryová)

Nejaký „dobrák“ im zavesil na bráničku takýto darček. „Čo som mala robiť? Zobrala som ich do školy,“ argumentovala vtedy Katka. „Mama musela ísť pásť kozy, otec nepomôže, tak som rýchlo ešte nabrala do fľašky kozacie mlieko,“ priznala.

„Potom som sa dozvedel, že síce Katarína meškala na každú hodinu, to sme vedeli my učitelia, nevedeli sme však, že Katka každú prestávku odbehla do šatne, aby striekačkou nakŕmila mačiatka. Zistili sme, že celú hodinu tú fľašku hriala na tele, aby mali mačence teplé mlieko.

To riaditeľa dojalo. Katku poslal domov aj s mačencami. S tým, že ich na druhý deň donesie a pár dní budú pri ich školských zajačikoch. To riaditeľa dojalo. Cítil, že ráno by mal vytlačiť ešte jednu pochvalu riaditeľom školy. Nakoniec Katkin príbeh nominoval na Detský čin roka.

Katka zaň získala ocenenie v kategórii Pomoc prírode.

Zverolekárka Zuzana Bessonová, ktorá pôsobí v Pliešovciach, ochotne pomohla a mačiatka Katke zadarmo zaočkovala. Napriek odbornej starostlivosti dve mačiatka zakrátko postupne uhynuli. Z tretieho sa Katka teší dodnes. Ocenenie ju príliš nerozrušilo. Pomoc mačiatkam považovala za niečo prirodzené, čo by na jej mieste urobil každý.

„Nešlo jej o prezentáciu. Doma majú hospodárstvo, kde sa starajú o zvieratá, jej to prišlo ako niečo samozrejmé,“ doplnil Matejka.

Katka je od septembra stredoškoláčka, študuje v Krupine podnikanie v rozvoji vidieka.