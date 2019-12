Piatoligový kanonier Ivan Pařenica: Asi mám čuch na góly

Prinášame vám obsiahly rozhovor s jesenným kráľom strelcov v V. lige skupine C.

20. dec 2019 o 10:10 Stanislav Černák

ZVOLEN/H. NEMCE. Ivan Pařenica, 23-ročný kanonier z piatoligových Hontianskych Nemiec, sa stal neohrozeným jesenným kráľom strelcom v tejto súťaži. Svoj čuch na góly potvrdzuje už dlho.

V rozhovore s Ivanom Pařenicom sa dočítate: - o jesennej časti Hontianskych Nemiec z jeho pohľadu - o tom ako často trénuje - o jeho recepte na góly - o ponukách, ktoré dostal - o tom, či sa hovorí v H. Nemciach o postupe do IV. ligy - o jeho začiatkoch - o jeho obľúbených tréneroch - o tom, čo si myslí o futbale v Dukle Banská Bystrica a MFK Zvolen

Rodák z Banskej Bystrice, v súčasnosti žijúci vo Zvolene, uprednostnil rodinu pred profesionálnou futbalovou kariérou. Mladý a inteligentný futbalista sa chce pokúsiť o reštart kariéry. A ponuky začínajú prichádzať...

Na úvod sa vrátime k jesennej časti. Ako by ste ju zhodnotili z pohľadu H. Nemiec, ktoré – dá sa povedať, sa stali neohrozeným lídrom jesene?

Hodnotím ju pozitívne. Na začiatku ligy by ani jeden z nás nepovedal, že budeme po jeseni prví. Partia sa zišla výborná, rozumieme si a bojujeme. Je to veľký úspech, že sme na prvom mieste.

Nemrzí s odstupom času chyba, ktorú urobili funkcionári v prvom zápase v L. Vieske, ktorý ste síce vyhrali, ale napokon ho kontumovali v prospech súpera pre neoprávnený štart jedného z hráčov?

Mrzelo nás to, najmä zo začiatku, keďže sme ten duel vyhrali. Bola to chyba funkcionárov, ale povedali sme si, že chyby sa robia. Museli sme ísť ďalej. Aj toto nás však nakoplo a odrazili sme sa od toho neúspechu a potom sme prehrali už len v Priechode.

Najočakávanejším duelom jesene bol z pohľadu H. Nemiec istotne priamy súboj o čelo tabuľky v Bacúchu, ktorý ste vyhrali 3:2. Ako si naň spomínate?

Do tohto zápasu sme išli s tým, že ideme hlavne brániť, aby sme nedostali rýchly gól, čo sa nám podarilo. Eliminovali sme ich najlepšieho hráča a postupom času sme prechádzali do rýchlych protiútokov. A vyšlo nám to. V druhom polčase síce prišla zbytočná červená karta, zápas začal byť nervózny, domáci znížili na rozdiel gólu, ale našťastie sme to ustáli a vyhrali sme ho.

Prejdem už teraz k vašej osobe. V minulej sezóne ste v najvyššej oblastnej súťaži strieľali góly ako na bežiacom páse. S akými osobnými predsavzatiami ste šli do V. ligy, ktorá je predsa len kvalitatívne na oveľa vyššej úrovni...

Určite áno, piata liga je kvalitnejšia. Po poslednom zápase v I. triede som sa stavil s jedným naším funkcionárom, že dám 15 gólov. Nikto mi neveril. Zvlášť keď som mal v prvých troch zápasoch stopku. Popravde, ani ja sám som tomu neveril, že to zvládnem. Ale podarilo sa mi to. Napríklad, vôbec som nečakal, že v Bacúchu dám dva góly. To ma nakoplo. Pred posledným zápasom jesene s Lovčou mi chýbali dva góly do 15-gólovej hranice. A ja som strelil napokon päť gólov a stávku vyhral.

Na prvý zápas v drese H. Nemiec v tejto sezóne ste teda nastúpili až v 4. kole proti Selciam a hneď ste dokázali skórovať. Ja som sa pred sezónou rozprával s funkcionárom Kockom, ktorý mi vravel, že vkladajú do vás nádeje, ale uvidí sa ako to bude, keďže kvalita ligy je neporovnateľne vyššia...

Jasné. Ja som však už hrával aj vyššie súťaže. Všetci vraveli, že kvalitu mám. V I. triede som prišiel tímu pomôcť. Nikdy predtým som tú súťaž nehral. Žiaľ, najvyššia oblastná súťaž je veľmi slabá. Hrajú tam väčšinou starší páni, ktorí mi môžu byť rodičmi. V prvých zápasoch tejto sezóny sa mi až tak nedarilo. V Priechode som zahodil niekoľko šancí, potom takisto v Sásovej, kde som dal len jeden gól. Sám som bol v strese, či dokážem byť v tejto súťaži kanonierom. Náš káder sa však veľmi nezmenil, doplnili sme ho len o pár hráčov a aj to mi pomohlo.

S 18 gólmi ste sa stali jesenným kráľom strelcov V. ligy. Ktorý z týchto presných zásahov sa vám najviac vryl do pamäti a je podľa vás najkrajší?

Asi prvý gól proti Bacúchu, ktorý som dal pupkom (smiech). Bol to síce jeden zo šťastnejších gólov, ale bol víťazný.

Aký je váš recept na góly?

Sám neviem. Už v mládežníckych kategóriách mi všetci vraveli, že mám dobrý výber miesta. Asi mám čuch na góly.

To áno, ale je to istotne aj o spoluhráčoch, ktorí vás vedia prihrávkami nájsť...

Určite záleží aj na kvalite celého kádra.

“ Kebyže vo Zvolene robia futbal iní ľudia, vyzeralo by to tu inak. „ Ivan Pařenica a jeho pohľad na futbal pod Pustým hradom

Mimochodom, aj v I. triede som mal stávku. Keď som prišiel do H. Nemiec, za každý gól, ktorý som strelil, som mal odmenu 10 eur. Predtým to hrali všetko na mňa. V piatej lige som si dal cieľ sám za seba. Tiež šlo o finančnú stávku a spoluhráči mi dosť pomohli.

Nováčik súťaže zatiaľ vládne V. lige. Verejnosť začala špekulovať o postupe do IV. ligy. Samozrejme, ešte je pred tímami jarná časť, ale myslíte si, že postup vyššie je reálny?. Hovorí sa o tom v klube?

Po poslednom zápase sme mali posedenie a rozprávali sme sa o tom, kto chce v tíme ostať a kto nie. Pán Kocka by chcel udržať všetkých hráčov, ale keďže sme prví, istotne dostanú viacerí hráči ponuky z vyšších súťaží.