Nerobme si prieky

19. dec 2019 o 22:24 Ján Slosiarik

ZVOLEN. V dnešnej dobe sa čoraz viac presviedčame, že nám v regiónoch vzdialenejších od Bratislavy už nepostačuje cestná sieť. Nejdem spomínať nekonečne dlhú výstavbu diaľnice z Bratislavy do Košíc, ani príčiny tohto časového sklzu.

Taktiež chýbajúce ďalšie diaľničné úseky, či obchvaty miest a obcí. Všetci o tom vieme a pomaly sa dostávame do stavu ľahostajnosti, že s tým nič nespravíme. O to viac ma preto mrzí, ako si aj sami dokážeme zabrzdiť veci.

V záujme buď osobného prospechu, prípadného finančného zisku alebo presadzovania čo len akýchkoľvek nepatrných výhod vyplývajúcich z vlastného sebectva, ktoré je v súčasnej dobe tak rozmohnuté, sme schopní zastaviť sľubne sa rozvíjajúci projekt.

Tak je to aj pri spojení rýchlostnej cesty R1 (Zvolen – Banská Bystrica) s vybudovaným úsekom cesty R2 (Zvolenská Slatina – Kriváň). Sú dni, keď čakáte v kolóne až po Pustý hrad. A bude to ešte horšie, lebo áut stále pribúda.

Ak rozšírenie cesty popri Bučine neprichádza do úvahy, tak najlepším riešením by bol severný obchvat popri Sliači. Určite všetky riziká ohrozenia minerálnych vôd sa dajú minimalizovať a aj samotnému mestu Sliač a kúpeľom vybudovaná cesta môže pomôcť. Veď dobré spojenie so „svetom“ môže len zatraktívniť dané miesto.

Ja chcem len upozorniť, že kým sa Sliačania a Zvolenčania budú „škádliť“ a hľadať to najoptimálnejšie riešenie, tak Národná diaľničná spoločnosť si bude mädliť ruky. Veď nemusí nič budovať, ušetrí peniaze. A oni vlastne za nič nemôžu, oni to nebrzdia.

A roky pôjdu... Veď čo už, človek si zvykne aj na šibenicu. A možno až vnuci tých, ktorí sa dnes priečia, sa napokon dohodnú na kompromise. Pýtam sa – Prečo sa však už nedohodnúť teraz?