Kraj ukázal prvý regionálny pult s produktmi miestnych výrobcov

Pulty prinesú sortiment výrobkov od lokálnych producentov.

19. dec 2019 o 15:54 TASR

KOVÁČOVÁ. Prvý zo siedmich regionálnych pultov, ktoré v týchto dňoch inštalujú v hoteloch a rekreačných zariadeniach v Banskobystrickom samosprávnom kraji, predstavili v hoteli Kochau v Kováčovej.

Pulty prinesú turistom a návštevníkom regiónu sortiment výrobkov od lokálnych producentov a priblížia tak ich um a zručnosť ľudom, ktorí chcú spoznávať krásy kraja.

"Regionálne pulty boli jedným z kľúčových bodov programu vedenia Banskobystrického kraja pri nástupe do funkcie," uviedol pri tejto príležitosti predseda kraja Ján Lunter.

"Ak takýto spôsob prezentácie kraja a ľudí v ňom žijúcich funguje vo Švajčiarsku, prečo by to nešlo aj na Slovensku? V našom kraji dominujú vidiecke oblasti, kde nie je priemysel či veľkovýroba, ale sú v ňom lokálni producenti, ktorí majú čo ukázať. Projekt regionálnych pultov im to umožní," priblížil.

Na realizácii myšlienky regionálnych pultov pracuje kraj prostredníctvom neziskovej organizácie Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Ako pre TASR uviedla špecialistka na cestovný ruch v Rozvojovej agentúre Petra Šuhajdová, v súčasnosti sú v regionálnych pultoch produkty od viac ako 20 lokálnych výrobcov.

"Sú to napríklad výrobky z kože, píšťalky, valašky, alebo aj sirupy, lekvár, medy a medovina," povedala TASR.

Výber producentov a výrobkov v regionálnych pultoch sa bude v pravidelných intervaloch meniť a rozširovať. Širšia bude aj ponuka miest, kde ich návštevníci nájdu.

Dnes je to sedem hotelov - okrem Kováčovej aj v Látkach, Osrblí, Zvolenskej Slatine, Zvolene a čoskoro pribudnú aj v Banskej Štiavnici a Dudinciach. Zámerom je rozšíriť ponukové miesta až na 40.