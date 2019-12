Vyše dvadsať rokov trávila Vianoce v Nórsku. Vrátiť sa nechcela

Štedrovečerná večera sa v jednotlivých oblastiach severskej krajiny líši.

24. dec 2019 o 10:59 Kristína Mindáková

HRIŇOVÁ. Pred takmer dvadsiatimi štyrmi rokmi sa rozhodla odísť do Nórska, kde okúsila, aký je život v takej odlišnej krajine. Okrem svojej profesie sa tam venovala aj rôznym aktivitám.

Hriňovčanka Vilma Babicová sa však vrátila do svojej rodnej krajiny v roku 2012 a ochotne nám porozprávala o svojom živote aj o nórskych vianočných zvykoch a tradíciách, ktoré, ako sama tvrdí, sa výrazne odlišujú od tých slovenských.

Vrátiť sa nechcela

Vilma Babicová vyštudovala Strednú priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici a neskôr nastúpila na Vysokú školu ekonomickú, konkrétne na Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Po ukončení svojich štúdií sa rozhodla pre razantný krok.

V marci roku 1989 totiž opustila Banskú Bystricu, kde bývala, a to z jednoduchého dôvodu – chcela sa zbaviť socialistického systému v bývalom Československu. Preto zamierila do Škandinávie, „na kant Európy“. Hoci plynule ovládala nemecký jazyk, nechcela zakotviť v Nemecku a neťahalo ju to ani za „veľkú mláku“.

„Odišla som s pocitom, že sa do domoviny nikdy nevrátim. Bolo to tvrdé rozhodnutie, ale bola som to ja, ktorá ho prijala. Dala som si pseudonym odídená,“ hovorí o svojich neľahkých začiatkoch Babicová.