Rozpočet mesta počíta s takmer 38,5 miliónmi eur

Najviac peňazí ide na vzdelávanie.

27. dec 2019 o 9:54 SITA

ZVOLEN. Takmer 38,5 milióna eur predstavuje rozpočet mesta Zvolen na rok 2020. Rozpočet schválený poslancami na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva je zostavený ako vyrovnaný.

Ako pri jeho prezentovaní uviedla vedúca ekonomického odboru Alena Gáborová, rozpočet je nižší ako v tomto roku, pričom počíta s bežnými príjmami 36,5 mil. eur a kapitálovými príjmami takmer dva mil. eur.

Podľa dôvodovej správy je celkový rozpočet príjmov na rok 2020 oproti roku 2019 nižší o takmer 3,9 mil. eur, čo je menej o deväť percent, a to najmä z dôvodu zníženia kapitálových príjmov a finančných operácií.



Bežné výdavky zohľadňujú legislatívne zmeny najmä v oblasti miezd, zimnej údržby chodníkov a novelizácie zákona o sociálnych službách. Najvyššou položkou na výdavkovej strane je program vzdelávanie, kde ide z rozpočtu spolu takmer 18,3 mil. eur bežných a kapitálových výdavkov.

Zámerom tohto programu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva, zosúladiť obsah a ponuku vzdelávania s potrebami trhu práce v regióne, vzdelávať v moderných a kvalitných školách a eliminovať problémy mladej generácie v oblasti zdravia, rizikového správania a uplatnenia sa v živote.



Pred hlasovaním o základnom finančnom pláne mesta poslanci schválili aj zvýšenie daní z nehnuteľností v priemere o 17 percent a poplatku za komunálny odpad približne o 11 percent. V meste pod Pustým hradom stúpne od 1. januára aj daň za ubytovanie z doterajších 40 centov na jedno euro za osobu a prenocovanie.



„Cesta k rozpočtu trvala päť mesiacov, jej dĺžka je tak priamo úmerná dôležitosti dokumentu. Práve od neho sa totiž odvíja, čo na budúci rok v meste urobíme,“ uviedla pre agentúru SITA primátorka mesta Lenka Balkovičová s tým, že len vo výdavkovej časti sa skladá rozpočet približne z dvoch tisíc položiek. „Každú bolo potrebné navrhnúť, v ďalších a ďalších kolách rokovaní neustále prehodnocovať a upravovať,“ dodala primátorka.



„Vedeli by sme pre Zvolenčanov urobiť omnoho viac, ak by nám štát svojimi opatreniami nesiahol na peniaze, ktoré viac nebudeme môcť použiť v prospech rozvoja mesta,“ uviedla Balkovičová s tým, že o to náročnejšie bolo samotné zostavovanie rozpočtu.