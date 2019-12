Nečakaná zmena v HKM Zvolen. Odchádza druhý najproduktívnejší hráč tímu

Prebiehajúca reprezentačná prestávka priniesla výraznú zmenu v kádri HKM.

15. dec 2019 o 13:20 (sč, hkm)

ZVOLEN. Kyle Bonis, 30-ročný Kanaďan sa nevedel stotožniť so svojou úlohou a pozíciou v tíme po príchode trénera Dona Nachbaura, najmä v defenzívnej oblasti herného systému.

„Klub sa preto rozhodol hráčovi pomôcť a nájsť vhodné riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým stranám. Kyleovi bola ponúknutá výmena do iného tipsportligového klubu, ktorú však on sám neakceptoval a vyjadril túžbu vrátiť sa domov. Po vzájomnej dohode tak hráč s klubom ukončili zmluvu. Vedenie HKM vzniknutá situácia mrzí a dobre si uvedomuje, že odchod Kylea Bonisa uprostred sezóny je strata, za ktorú je potrebné získať adekvátnu náhradu,“ informovala oficiálna klubová stránka HKM Zvolen.

Kompetentní už intenzívne pracujú na novej posile.

Kyle Bonis odohral v drese rytierov 27 zápasov základnej časti, v ktorých strelil 17 gólov a pridal 6 asistencií, s 23 bodmi tak bol druhým najproduktívejším hráčom tímu.

Kanadský krídelník, ktorý do Zvolena prišiel ako majster najvyššej nórskej súťaže, zároveň odchádza ako momentálne druhý najlepší ligový strelec. Po výbornom štarte do sezóny bol zvolenskými fanúšikmi vyhlásený za najlepšieho hráča HKM v mesiaci september.

„V mene vedenia klubu aj fanúšikov chceme Kyleovi Bonisovi poďakovať za jeho pôsobenie vo Zvolene a zaželať veľa úspechov v ďalšej kariére,“ dodal klub.