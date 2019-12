Líder pohodlne zdolal Zvolen. Táto prehra bola lepšia ako dve predchádzajúce

Volejbalisti Zvolena do Svidníka, kde v 15.kole Edymax extraligy mužov nastúpili proti lídrovi ligy.

15. dec 2019 o 11:31 (mim)

TJ Slávia Svidník – MVK Zvolen 3:0 (17, 13, 21)

Zápas trval 60 minút, rozhodovali: Sluk a Čunočka, 250 divákov. MVP: Adam Repka (Svidník)

Svidník: J. Hriňák 6, Repka 9, Matušovský 8, Pietrzak 12, Tatarenko 14, Šellong 4, libero S. Paňko (Horňák 0, R. Vitko 0, Cihoň 1).

Zvolen: Vrtielka 5, Šimko 0, Kenny 0, Kamenský 10, Michalec 8, Borski 9, libero Hraňo (Vaško 1, Orolín 1).

Už postavenie v tabuľke nasvedčovalo kto je favoritom stretnutia. Dmytro Fedorenko nazbieral doteraz 284 bodov, kým najlepším bodujúcim Zvolenčanom bol Jozef Kučera s 110 bodmi.

Ten istý hráč domácich uhral 37% lôpt ako smečiar a za MVK má naj úspešnosť Matúš Michalec s 35%. Na poste blokára Matúškovský dosiahol koeficient 0,8 , kým Borski 0,49.

V esách Pietrzak (31) ďaleko predčil Michalca (7). Aj v poslednej individuálnej štatistike má síce zvolenský Hraňo na prihrávke 50% úspešnosť, no domáci Tatarenko až 59%.

Hriňák začal prvé dejstvo esom, no Zvolenčania držali s favoritom krok aj zásluhou smečov Michalca do stavu 6:6. Prestávka kvôli štrajkujúcej aplikácii prospela domácim, odskočili až o 8 bodov. Príchod Vaška na palubovku oživil hru MVK, no setbal Svidníka z podania premenil Matúšovský.

V úvode druhého setu si vytvorili Slávisti trojbodové vedenie a postupne ho zveľaďovali. Stav hrozivo narastal v neprospech MVK, no do setbalu Zvolenčania pár bodov stiahli. Finálnu loptu druhého setu však s istotou premenil Taratenko.