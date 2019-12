Náročný duel s metlami v rukách. Hokejisti Zvolena sa dokázali zomknúť

Zvolenskí hokejisti odohrali náročný duel proti rozprávkovým bytostiam.

14. dec 2019 o 13:21 Stanislav Černák

ZVOLEN. Ľadová plocha na Námestí SNP vo Zvolene patrila počas sobotňajšieho dopoludnia nevšednému hokejovému zápasu.

Hráčov HKM Zvolen vyzvali na súboj rozprávkové bytosti. Pravda, tento netradičný súboj sa už stal akousi predvianočnou tradíciou pod Pustým hradom.

Milá tradícia

HKM Zvolen nastúpil v zostave Samuel Petráš, Patrik Halama, Marco Halama, Slavomír Tomko a Ján Chlepčok, ktorí to však mali sťažené, pretože miesto hokejok používali metly.

Proti hokejistom nastúpili vlk, kuriatko, drak, opica či valibuk. Hlavným rozhodcom duelu bol Yetti, ktorý musel riešiť viacero ošemetných situácií a veruže aj šarvátky.

Najväčšími provokatérmi boli vlk a valibuk. Patrik Halama sa však nedal. Tento duel prilákal na zvolenské námestie mnoho fanúšikov, ktorí sa istotne nenudili. Zápas vtipne moderoval hlásateľ HKM Zvolen Martin Matuška.

Prestávky medzi tretinami boli vyplnené zábavnými súťažami o milé ceny pre najmenších divákov.

Na tomto podujatí sa zúčastnili aj ďalší hráči HKM spoločne s kanadským koučom Donom Nachbaurom. Mnoho detí si odnieslo cenný autogram či spoločnú fotografiu.

Až 18 gólov

V tomto exhibičnom stretnutí však nešlo až tak o skóre, ale najmä o zábavu. Napriek tomu diváci videli až 18 gólov, zvolenskí hokejisti však za nerozhodného stavu odložili metly, s ktorými im to veľmi nešlo, vzali si hokejky a hneď to bolo cítiť. Duel napokon vyhrali 10:8.

„Bol to náročný zápas,“ zhodnotil so smiechom jeden z aktérov tohto duelu, obranca HKM Zvolen Slavomír Tomko a pokračoval: „Čarovné bytosti boli veľmi silné. Niekedy aj veľmi nepríjemné v napádaní, ale zomkli sme sa a dokázali sme ich zdolať napriek všetkým udalostiam v zápase.“

Medzi najnebezpečnejších hráčov súpera patril vlk. „Áno, vlk, ale aj kuriatko hrýzlo. Bolo to nepríjemné,“ zasmial sa Tomko.

S metlami im to nejde ani doma

Tomko sa netradične na obrancu niekoľkokrát postavil aj na vhadzovanie. „Trénujem aj tieto situácie, musím byť pripravený. Síce, veľmi mi to nešlo, ale zlepšujem sa,“ doplnil.

Hráči mali namiesto hokejok metly. Ako sa mu hralo s týmto nie veľmi tradičným náčiním pre mužov?

„Bola to dobrá predpríprava na vianočné upratovanie,“ zhodnotil so smiechom. Bolo vidieť, že hráči síce techniku ovládajú, ale metly ich až tak neposlúchali.

„Veľmi nám to s tými metlami nešlo, to je pravda. Ani doma nám to s nimi nejde,“ zakončil Tomko.