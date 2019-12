Silvester vo Zvolene bude aj tentoraz bez ohňostroja

Nový rok budeme na zvolenskom námestí vítať s hudbou a tancovačkou.

13. dec 2019 o 10:28 MOJ

ZVOLEN. Novoročné oslavy sú už tradične spojené s pestrým programom, stretávaním ľudí a dobrou zábavou. Vo Zvolene sa o zábavu postará kapela aj atmosféra Vianočnej dediny.

Samotný program silvestrovských osláv vypukne na Námestí SNP o 23. hodine, a to rovno energickým vystúpením skupiny The Rockin' Balls. Poslucháčom na svojich koncertoch vždy servíruje jeden tanečný hit za druhým v štýle Rockabilly a zaručene dostane do tanca aj vás.

Pred polnocou si návštevníci pripijú v silvestrovskom štýle a potom bude zábava pokračovať diskotékou až do skorých ranných hodín za sprievodu známych hitov vychádzajúcich spoza mixážnych pultov.

„Počas minulých rokov bola účasť veľká a nič iné neočakávame ani tento rok. Spoločne so Zvolenčanmi určite zaplníme celú Vianočnú dedinu. Na návštevníkov bude navyše čakať horúci punč aj varené vínko, takže sa určite majú na čo tešiť,“ povedal Daniel Axmann zo Zvolenského kultúrneho centra.

Ohňostroj nebude

Rovnako ako v minulých rokoch, ani tento Silvester nebude mesto Zvolen organizovať vlastný ohňostroj. „Chceme byť ohľaduplní nielen k obyvateľom nášho mesta, ktorí chcú Silvester stráviť pokojnejšie, ale taktiež k menším deťom

a zvieratkám, ktoré sa výbuchov delobuchov boja. Ohňostroje taktiež nie sú tou najekologickejšou cestou, ako osláviť Nový rok a navyše v situácii napätého rozpočtu vieme financie siahajúce do tisícov eur investovať aj omnoho racionálnejšie,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Ľubomíra Honíšková.

„A ak ste si Vianočnú dedinu nestihli do sýtosti užiť, nezúfajte. Stánky s punčom a vareným vínkom budú po Novom roku fungovať ešte niekoľko dní, mesto ju bude demontovať v polovici januára,“ doplnila Honíšková.