Zvolen neuspel na košickom ľade, jediný gól HKM strelil Tibenský

Zvolenčania síce otvorili skóre zápasu, ale góly potom strieľali už len domáci.

6. dec 2019 o 20:44 TASR

HC Košice - HKM Zvolen 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Góly: 10. Milý (Faith, Jokeľ), 10. Vrábeľ (Růžička, Majdan), 41. Haščák (Skokan, Květoň), 59. Rapáč (Skokan, Haščák) - 7. Tibenský (Betker, Mráz). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Soltész (obaja Maď.), Rojík, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4581 divákov.

HC Košice: Košarišťan — Růžička, Čížek, Cibák, Slovák, Koch, Michalčin, Zeleňák — Haščák, Bortňák, Květoň — Klhůfek, Skokan, Rapáč — Belluš, Vrábeľ, Majdan — Jokeľ, Faith, Milý

HKM Zvolen: Tomek — Drgoň, Corrin, Betker, Maier, Meliško, Švarný, Fatul — Mráz, Trotter, McPherson — Thompson, Špirko, Tibenský — Štrauch, Petráš, Bonis — Kolenič, Halama, Marcinek – Chlepčok

Prvá tretina priniesla zaujímavý hokej, viacero súbojov i góly. V 7. minúte sa hostia dostali k prvej presilovke a v nej Tibenský prekonal Košarišťana - 0:1. Krátko na to bol blízko k vyrovnaniu Skokan, dorážkou však neprekonal Tomeka. V 10. minúte sa to však podarilo Milému, ktorý zblízka dostal puk do zvolenskej bránky. Už o 39 sekúnd išli "oceliari" do vedenia, Tomek kapituloval po strele Vrábeľa - 2:1. Aj v ďalších minútach prvej tretiny videli diváci viacero presiloviek, gól však už nepadol.

Hostia mohli vyrovnať v 22. minúte, únik dvojice Corrin - Thompson zmaril pohotový brankár Košarišťan. Atraktívny hokej neustal ani v druhej časti, brankári v nej viackrát podržali svoje tímy.

Dôležitý gól na 3:1 domáci dosiahli po 46 sekundách tretej časti, keď obliehanie zvolenskej bránky počas presilovky zakončil Haščák. Ďalší priebeh tretej tretiny bol najmä o obojstrannom strážení defenzívy, domáci sa sústredili na aktívne bránenie dvojgólového náskoku. Zvolenčania skúsili v závere zápasu aj hru bez brankára, tá však priniesla gól Rapáča, ktorý uzavrel na konečných 4:1.