Kritickú križovatku chce mesto nahradiť kruhovým objazdom

Dopravná situácia je v tejto časti stále problematickejšia.

14. dec 2019 o 10:21 Kristína Mindáková

SLIAČ. Chcú aspoň čiastočne vyriešiť dopravnú situáciu. Mesto Sliač sa pohráva s myšlienkou vybudovať kruhový objazd pri mestskom úrade, kde sa v súčasnosti nachádza križovatka. Tá je podľa primátorky Ľubice Balgovej kritickým bodom.

„Najhoršie je to práve ráno, keď ľudia chodia do práce. Týka sa to nielen obyvateľov Sliača, ale aj Veľkej Lúky, ktorí prechádzajú práve tadiaľto,“ vysvetľuje s tým, že to nie je iba v rukách mesta.

Jedna komunikácia totiž patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju a druhá Slovenskej správe ciest. Preto budú začiatkom budúceho roka rokovať s poslancami za okres Zvolen, aby sa dohodli, kedy a za akých podmienok by bola realizácia možná.

Mesto si už dalo urobiť aj cenovú ponuku. Projekt by stál 65-tisíc eur a samotná výstavba 650-tisíc eur. „Ide o dosť peňazí, ale ako mesto sme ochotní vynaložiť finančné prostriedky na vypracovanie projektu. Keďže doprava je jednou z priorít nášho mesta, je potrebné ju riešiť, no bez pomoci samosprávneho kraja si neporadíme,“ hovorí Balgová.

Dodáva, že po zrealizovaní výstavby rodinných domov v časti Juh 2 bude doprava ešte problematickejšia. Nejde však o žiadnu novinku. Táto predbežná štúdia bola vypracovaná už v roku 2008 a mesto sa ňou začalo zaoberať opäť.