Tanečnica "pole dance" Dušana Rohrbock: Vek je len číslo

Má päťdesiatjeden rokov, vedie aktívny životný štýl a venuje sa tzv. „pole dance“, teda tancovaniu pri tyči. Reč je o Detvianke Dušane Rohrbock.

3. dec 2019 o 11:12 Kristína Mindáková

Športovaniu sa venujete celý život. Čo všetko predchádzalo tomu, než ste sa začali venovať „pole dance“?

Neviem si predstaviť život bez športu, venujem sa mu odmalička. Ešte počas študentských čias som robila scénický tanec v tanečnom súbore Blesk, s ktorým sme získali aj rôzne ocenenia. Neskôr som prešla na aerobik.

Veľkou inšpiráciou bola pre mňa vtedy Zora Czoborová, ktorá sa zúčastnila prvého ročníka celoslovenskej súťaže Aerobic maratón. Rozhodla som sa, že to vyskúšam aj ja v druhom ročníku a oplatilo sa. Stala som sa víťazom spomedzi tristo štartujúcich.

A to vás naštartovalo.

Presne tak. Začala som preto aktívne s aerobikom, ktorému som venovala denne tri až štyri hodiny po práci.

Neskôr som precvičovala piloxing a zumbu. Rozmýšľala som však, čo v Banskej Bystrici, kde teraz žijem, ešte nie je a chcela som priniesť niečo nové. A tak som začala s „pole dance“.

Najskôr som navštevovala súkromné kurzy, veľa som sa však naučila aj ako samouk z internetu. Tak som si v roku 2016 otvorila vlastné štúdio.

Tancovaniu sa venuje už niekoľko rokov. (zdroj: archív DR)

Ako vníma tento koníček spoločnosť? Stretávate sa aj s predsudkami?

Veru áno. Ľudia majú často predsudky, že ide o striptíz. Práve s ním si nejako automaticky spájajú tento druh cvičenia. Ide však iba o neznalosť a nedostatok informácií.

Často sa stretávam aj s otázkou, prečo sú ženy pri tanci polonahé. Na to je jednoduchá odpoveď. V oblečení by sa človek šmýkal, preto to nie je možné. Aj niektoré moje klientky majú zo začiatku problém sa vyzliecť.

Aké typy žien vás navštevujú? A čo muži?

Robia to ženy rôzneho veku, mňa navštevujú približne od sedemnástich rokov do štyridsaťpäť, ale chodila ku mne aj päťdesiatštyriročná pani. Pokiaľ má človek zdravý pohybový aparát, nevidím v tom naozaj žiadny problém.

Vek je skutočne iba číslo. Myslím si, že pokiaľ to zdravie dovolí, človek by na sebe mal pracovať a posúvať sa. Aj toto cvičenie udržiava moje klientky vo forme. A to nie len po fyzickej, ale i duševnej stránke.

Prídu si ku mne zároveň aj oddýchnuť. Čo sa týka mužov, tí ku mne nechodia, ale viem o tom, že aj oni sa „pole dance“ venujú.

Ako vyzerá taký tréning?

Začíname zahriatím svalov, ktoré trvá 15 – 20 minút, následne posilňujeme brušné svaly. Spočiatku sa dievčatá učia úplné základy, ako je chôdza a podobne. Pomaly postupne pridávame nové prvky.

Ale naozaj je nesmierne dôležitá práve rozcvička. Bez nej sa nepohnem ani ja. V rámci hodín trénujeme silu, vytrvalosť, dynamiku a flexibilitu. Tréning prebieha v komornej atmosfére, v štúdiu sa nachádza päť tyčí.

Za aký čas je možné naučiť sa aspoň základné prvky?

Je to veľmi individuálne. Všetko závisí od samotnej klientky. Na začiatku za mnou prichádzajú s pripomienkami typu nemám silu alebo nie som štíhla.

Avšak vek ani váha nerozhoduje. Dokonca ani športová minulosť. Ku každej pristupujem osobitne. Približne už po štyroch hodinách tréningu ovládajú základy, ktoré môžu následne spájať do kombinácií.

Čo je to "pole dance"

Ide o modernú tanečnú disciplínu, ktorá spája dokopy prvky niekoľkých druhov tancov s modernými prvkami akrobacie, gymnastiky a moderného a voľného tanca. Ide o športovú aktivitu, pri ktorej sa tancuje pri tyči. Existuje viacero druhov „pole dance“, ako napríklad ako „pole dance“, „pole dance fitness“, „pole dance light“, či „pole dance sport“.