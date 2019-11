Vianočná dedina dnes otvára svoje brány

Vianočná dedina láka vôňami či chuťami, ale aj koncertmi. Znieť na námestí budú aj najznámejšie vianočné koledy.

29. nov 2019 o 11:45 MOJ

ZVOLEN. Dvadsať podujatí a interpretov vyplní tohtoročný program vo Vianočnej dedine, ktorá otvára svoje brány dnes o 16. h.

Sériu kultúrnych podujatí, ktoré potrvajú až do Vianoc, odštartuje dnes koncert Karol Duchoň Revival Band.

Pravú vianočnú atmosféru prinesie do Vianočnej dediny Detský folklórny súbor Slniečko z Detvy so svojím vianočne ladeným programom spolu s najznámejšími vianočnými koledami, ktoré si môžete prísť zaspievať spolu s nimi.

„Tohtoročným ťahákom budú nielen adventné koncerty, ktoré sa uskutočnia každú nedeľu v rímskokatolíckom Kostole sv. Alžbety alebo v Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku, ale aj koncert Sama Tomečka s kapelou či predstavenie vokálnej skupiny For You. Tú môžu fanúšikovia poznať zo spolupráce so Simou Martausovou na piesni Nenahraditeľná,“ hovorí hlavný organizátor akcie Daniel Axmann zo Zvolenského kultúrneho centra.

Okrem týchto interpretov sa predstaví aj zvolenská kapela Police Team, zoskupenie Sweet Little Chicks, jazzová kapela Wintage Band, ľudová hudba Nebeská muzika či speváčka a skladateľka Janais.

Okrem skvelej hudby sa však návštevníci môžu tešiť na množstvo ďalších lákadiel. „Aj tento rok budú vypĺňajú Vianočnú dedinu stánky s punčom a vareným vínom, s tradičnými slovenskými pochutinami aj domácimi výrobkami,“ dopĺňa Axmann.

„Už niekoľko rokov pripravujeme v predvianočnom čase pre Zvolenčanov príjemné miesto, kde sa môžu zastaviť so svojimi priateľmi. Obkolesení drevenými stánkami s vianočnými pochúťkami či tradičnými remeselnými výrobkami a, samozrejme, s voňavým punčom v ruke si snáď dokážu vychutnať čaro predvianočného obdobia viac ako kdekoľvek inde,“ hovorí primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

Už od mikulášskeho piatku bude otvorená ľadová plocha na námestí, kde môžu Zvolenčania korčuľovať zadarmo.

O týždeň neskôr, v piatok 13. decembra, prídu do mesta aj vianočné trhy s množstvom vianočných dekorácií a darčekových predmetov pre vašich najbližších.