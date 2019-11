Detva dostala na Slovane poriadny debakel

Gólmani Petrík a Šimko dostali dokopy 11 gólov.

26. nov 2019 o 22:07 TASR

Slovan Bratislava - HC 07 WPC Koliba Detva 11:0 (1:0, 5:0, 5:0)

Góly: 5. Viedenský (Matoušek, Podlipnik), 22. Štajnoch (Petráš, Kytnár), 23. Pance (Sloboda), 35. Abdul (Zigo, Puliš), 35. Jendek (Šedivý), 40. Kytnár (Šedivý, Podlipnik), 44. Abdul (Meszároš), 48. Bondra (Podlipnik, Bačik), 53. Zigo (Štajnoch, Matoušek), 57. Hudec (Sloboda, Zigo), 59. Matoušek (Štajnoch, Meszároš). Rozhodovali: M. Novák, D. Konc st. - Krajčík, Jedlička, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Sloboda 10 min osob. trest za bitku - Jendroľ 5 + 10 min + DKZ za zhodenie rukavíc a bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3657 divákov.

Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec – Puliš, Zigo, Abdul – Žitný, Viedenský, Matoušek – Jendek, Kytnár, Petráš - Pance, Urbánek, Sloboda – Bondra

Detva: Petrík (35. Šimko) – Gachulinec, Mart. Chovan, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Turan - Sýkora, Zuzin, Šišovský – Žilka, Podešva, Gašpar – Surový, Král, Čenka - Ľupták, Valent, Čacho

Slovanu vyšiel úvod, v 5. minúte si z pravého krídla nakorčuľoval pred bránku hostí Abdul a rozozvučal obidve žŕdky, Petrík mal kusisko šťastia. Následne po buly už brankár Detvy inkasoval, keď Viedenský pred ním sklepol puk po strele Podlipnika a dorazil ho do siete - 1:0. Gól ešte musel odobriť videorozhodca. Detva, ktorá hrala historicky prvý súťažný zápas v Bratislave so Slovanom, vedela v 1. tretine takisto viackrát pohroziť a Brust predviedol niekoľko náročných zákrokov. V 13. minúte Zuzin a Gašpar nevyužili svoje šance v presilovke, ďalšiu možnosť na vyrovnanie mal Čacho.

To mohlo Detvu mrzieť. Slovanisti totiž na začiatku 2. tretiny dvakrát gólovo udreli, keď najprv prekonal Petríka strelou švihom Štajnoch a o 49 sekúnd neskôr po prihrávke Slobodu zvýšil na 3:0 Pance. Domáci tým prakticky rozhodli o svojom triumfe, hostia sa už z toho nespamätali. "Belasí" ovládli dianie na ľade, štvrtý gól strelil Abdul po prihrávke Ziga a v 35. min vyhnal Petríka z bránky Jendek. Medzi žŕdky sa postavil Šimko. V 36. min sa o boxerskú vložku postarali Sloboda s Jendroľ, obranca Detvy putoval za vyvolanie bitky predčasne pod sprchy. Hostia už nedokázali zabrzdiť slovanistov, na 6:0 zavesil po úniku Kytnár.

Kanonáda "belasých" pokračovala aj v treťom dejstve. Siedmy gól pridal v presilovke Abdul a na 8:0 zvýšil v 48. min Bondra, ktorý zasunul puk pomedzi Šimkove betóny. Hostia už nedokázali nijakým spôsobom brzdiť útoky slovanistov, ktorí si robili z obrany Detvy trhací kalendár. Deviaty zásah Slovana pridal Zigo, ktorý tečoval strelu Štajnocha, volanie divákov po desiatke vypočul v 57. minúte Hudec. Skóre uzavrel v početnej výhode Matoušek - 11:0. Hostia si tak z hlavného mesta odniesli dvojcifernú prehru.

Hlasy po zápase

Marek Viedenský, útočník Slovana: „Povedali sme si, že sa budeme viac tlačiť pred bránku. Vďaka tomu sme sa dostávali do šancí a dokázali sme ich využiť. Po dvoch prehrách sme nechceli doma zaváhať, dúfam, že sa diváci dnes zabavili.“

Marek Sloboda, útočník Slovana: „Vysoké víťazstvo nás teší. Takto sa chceme prezentovať, hrať naplno od začiatku až do konca, za akéhokoľvek stavu.“

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: „Chcem sa poďakovať mužstvu, že vedelo držať tempo celých 60 minút. V podstate každý hráč plnil to, čo mal. Brust v prvej tretine vyriešil zopár náročných situácií, potom sme to už mali v rukách. Nepamätám si, že by som niekedy zažil také vysoké víťazstvo, ale neprikladám tomu veľkú váhu. Pre mňa je hlavné, že sme sa rýchlo otriasli z dvoch prehier.“

Josef Turek, tréner Detvy: „So súperom sme vydržali držať krok iba v prvej tretine. Vypracovali sme si šance z presiloviek, z ktorých sme mohli vyrovnať na 1:1. Nestalo sa, potom bol už na ľade iba jeden tím. Podali sme vôbec najslabší výkon, čo som pri tíme. Nebolo tam srdce, nehrali sme až do konca, podali sme odovzdaný výkon, slabý, preto sa to skončilo debaklom. Mám v mužstve juniorov, hráčov nechcených v iných tímoch, pracujeme s mladými hráčmi, niekedy aj na úkor výsledkov. Takúto vysokú prehru som ešte medzi mužmi nezažil.“