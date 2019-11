Investor parkovacieho domu: Je to čisto o politike

S konateľom Idea Invest Jozefom Gostíkom hovoríme o ďalších možnostiach a jeho predstavách.

27. nov 2019 o 20:14 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Parkovací dom na Novozámockej ulici poslanci aj po tlaku časti obyvateľov odmietli. S tým, že môže stáť o niekoľko stoviek metrov ďalej; bližšie k Central parku a nábrežiu Hrona.

Tento pozemok však nepatrí rovnakej spoločnosti Idea Invest a tá pri Central parku parkovací dom stavať neplánuje aj vzhľadom na to, že na tomto mieste by nebol parkovací dom priamo napojený na Novozámocku ulicu a neriešil by problém parkovania v južnej časti sídliska.

O možnostiach hovoríme s konateľom spoločnosti Jozefom Gostíkom.

Váš zámer postaviť parkovací dom na Novozámockej narazil na odpor časti obyvateľov priľahlej bytovky aj kláštora dominikánov. Prečo ste ho chceli postaviť práve na tomto mieste?

Parkovanie je teraz horúcou témou na sídlisku Západ. Lokalitu sme vytypovali s pomocou odborníkov podľa toho, kde je najväčší problém, a ten je práve na Novozámockej. Parkovací dom tam môže pomôcť vyriešiť už neúnosnú situáciu s parkovaním.

Chápem ľudí z bytovky, že sa im nepáči, že sa im zmení výhľad z okna, týka sa to asi šiestich okien. Vzdialenosť je projektovaná na 17 metrov od fasády bytovky, ale aj existujúci parkovací dom na tomto sídlisku je v podobnej vzdialenosti od bytoviek.