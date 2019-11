Viceprimátor Lupták: O parkovacích domoch môžeme nateraz iba snívať

Západniarom sa bez parkovacích domov podľa viceprimátora výraznejšie neuľaví.

27. nov 2019 o 20:21 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Hovoríme s viceprimátorom Zvolena Vladimírom Luptákom, ktorý sa venuje problematike dopravy v meste.

Viceprimátor Zvolena Vladimír Lupták. (zdroj: VL)

Po poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci väčšinou odmietli zámer parkovacieho domu na Novozámockej na sídlisku Západ, ste sa vyjadrili, že to bol gól do vlastnej brány. Môžete to konkretizovať?

Ľuďom z celého mesta a najmä zo sídliska Západ parkovanie neuveriteľne strpčuje život. Hovorím o nedostatku parkovacích miest, ktoré so sebou prináša dobre známe situácie: nočné krúženie preplnenými ulicami s cieľom nájsť voľné miesto,

odstavenie auta na zeleni a následné nepekné koľajiská po celom sídlisku, susedské hádky ústiace až do poškodzovania osobného majetku.

Ak aj niekde je možné riešenie bez parkovacích domov, nie je to prípad sídliska Západ. Je ich tu teda navrhnutých hneď niekoľko. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva sa rozhodovalo o zámere výstavby parkovacieho domu na Novozámockej ulici pri tamojšom kostole.

Napokon bol odmietnutý, veľmi ma mrzí, že sa tak stalo bez pripustenia ďalšej odbornej diskusie a v atmosfére pripomínajúcej skôr krčmovú hádku ako rokovanie mestského parlamentu.