Magnusek: Jožo Urban bol geniálny. Geniálni ľudia majú temné a svetlé stránky

Film, ktorý prichádza vo štvrtok do kín, predstihla kniha o ňom.

26. nov 2019 o 12:17 TASR, Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Do kín prichádza 28. novembra film o autorovi textu známej piesne Voda čo ma drží nad vodou. Rovnomennú životopisnú snímku o legendárnom slovenskom básnikovi a textárovi

Jožovi Urbanovi nakrútil český režisér Tomáš Magnusek podľa knihy Pivo u Chárona (s Jožom Urbanom) spisovateľa Ondreja Kalamára.

Film sa zameriava prevažne na posledných sedem rokov básnikovho života a vrcholí práve napísaním textu známej piesne. Popisuje okolnosti jeho vzniku, ale aj Urbanove lásky, nádeje, vzostupy i pády. Neskrýva, že talentovaný básnik bol bohém, zvodca, alkoholik i bezdomovec.

„Myslím si, že Jožo Urban bol geniálny, a geniálni ľudia majú svoje temné a svetlé stránky. Scenár bol do veľkej miery od Ondreja, on nastavil latku tak, ako chcel Urbana vidieť, ja som ho v tom počúval. Mne išlo o to, aby herci hrali prirodzene, ale príbeh ako ho Ondrej vystaval, ja som mu v tom veril každú vetu," vyhlásil 35-ročný režisér.

Súvisiaci článok Ondrej Kalamár: Jožo Urban bol skutočným stelesnením bohéma Čítajte

Na začiatku filmového príbehu o slovenskom básnikovi a textárovi, ktorý tragicky zahynul v roku 1999, nevedel vôbec nič. Ako drvivá väčšina Čechov poznal len slovenský megahit Voda čo ma drží nad vodou.

A čo ho napokon na Urbanovi bavilo najviac? „Bol úprimný vo všetkých smeroch, vedel, čo hovorí, prečo to hovorí a aké to prinesie ovocie," povedal pre TASR Magnusek, ktorý sa režisérsky podpísal pod snímky Bastardi, Modelky s. r. o., Kluci z hor.

Plejáda známych hereckých tvárí

Do hlavnej úlohy nového filmu obsadil Romana Pomajba, ktorého diváci pozná najmä v komických polohách.

„Konečne! Výzva veľká, pre herca je veľmi dôležité, aby ukázal, že nemusí robiť len jeden žáner, že ma ľudia môžu vidieť aj v inej polohe. Som veľmi hrdý, že som dostal túto postavu a dôveru zahrať si Joža Urbana. Som šťastný, že som sa teraz v päťdesiatke dožil toho, že hrám hlavnú postavu vo filme a ešte s takou poetikou,

Súvisiaci článok Bohém, ktorý sa nenechal spútať. Ktorého preslávila Voda, čo ma drží nad vodou Čítajte

kde sú aj verše, kde si každý môže nájsť, čo mu je blízke,“ komentoval svoje obsadenie do dramatickej postavy Pomajbo a k Jožovi Urbanovi dodal: "On bol naozaj génius a my Slováci by sme si mali uvedomiť, že máme takýchto ľudí, mali by sme ich velebiť a točiť o nich filmy.“

Okrem Pomajba sa vo filme predstaví plejáda známych tvárí. Zo slovenských hercov napríklad Robert Roth, Lukáš Latinák či Andrea Kerestešová Růžičková, z českých predstaviteľov Martin Dejdar, Jan Kanyza a Svatopluk Skopal.

Voda, ktorej nikto neveril

Premiéru filmu predstihla kniha, Kalamár ju prenedávnom pokrstil vo Zvolene. Pod názvom Pivo U Chárona: Voda, ktorej nikto neveril, približuje príbeh vzniku textu dnes už legendárnej skladby Voda, čo ma drží nad vodou aj príbeh, ako sa rodil film o Urbanovi, ktorý je autorom presláveného textu.

Je voľným pokračovaním knihy Pivo U Chárona, ktorú napísal Kalamár pred piatimi rokmi. Práve ona sa stala predlohou pre celovečerný film.

Druhá časť knihy je venovaná samotnému filmu. Prináša príbeh taký neuveriteľný, že keby na jeho konci nestál hotový celovečerný hraný film, pôsobil by ako čistá fikcia. O filme vznikajúcom takou dokonalou súhrou náhod, že by to nevymyslel ani najlepší scenárista. Ale hlavne o tom, ako niekto dokáže ísť za svojou ideou, dá sa povedať – proti všetkým a všetkému.

Príbeh o nádejach, sklamaniach, radostiach i bolestiach, plný priam neuveriteľných zákulisných historiek zo samotného priebehu filmovania, ktorý vám ho priblíži tak, že nadobudnete dojem, akoby ste boli priamo pri tom.