Obec sa za 20 rokov zdvojnásobila

Rast si vyžaduje stále investovať.

7. dec 2019 o 13:26 TASR

PODZÁMČOK. Investície do obnovy miestnych komunikácií, rozšírenia vodovodnej siete, kanalizácie, ako aj do budovania infraštruktúry k pozemkom určeným pre stavbu rodinných domov si v Podzámčoku v okrese Zvolen vyžaduje výrazný nárast počtu obyvateľov. Za uplynulých 20 rokov sa ich počet zdvojnásobil a dnes ich v obci trvalo býva už asi 540.

"Po roku 2000 sa tu postavilo asi 50 nových domov a aktuálne v lokalite Pod kopec staviame cestu k ďalším 14 parcelám, určeným na individuálnu bytovú výstavbu," povedala TASR starostka Mária Hrčková. Miesta je však ešte pre ďalšie desiatky rodinných domov.

Obec dnes eviduje už 218 nehnuteľností, veľkú časť z nich obývajú mladé rodiny. "Len detí do 15 rokov tu býva viac ako 100," pripomenula starostka. Keďže materskú školu nemajú, rodičia deti zatiaľ vozia do škôl do Zvolena či Dobrej Nivy. Problémom je aktuálne aj absencia obchodu. Ten, ktorý tu bol niekoľko rokov, vlani majitelia zatvorili.

Podzámčok bol v uplynulých rokoch vyhľadávaný nielen ako miesto pre bývanie s pekným vidieckym prostredím, ale aj pre iba desaťkilometrovú vzdialenosť od okresného Zvolena.