Prezident Prameňa Kováčová po úspešnej jeseni: Nechceme zaspať na vavrínoch

Vladimír Volko v našom rozhovore hodnotí účinkovanie Kováčovej v tretej lige.

18. nov 2019 o 10:55 Stanislav Černák

KOVÁČOVÁ. ŠK Prameň Kováčová, nováčik Tipos III. ligy Stred, prežil veľmi vydarenú úvodnú polovicu sezóny 2019/2020. Kúpeľná obec doslova zažíva futbalový ošiaľ.

Ľudia chodia na futbal, sledujú výsledky svojich obľúbencov a fandia. Prameň skončil po jeseni na výbornom šiestom mieste so ziskom 24 bodov.

Navyše, René Duda je s 12 gólmi s Martinčanom Boďom najlepším jesenným strelcom súťaže.

O hodnotenie jesennej časti sme poprosili prezidenta klubu Vladimíra Volka.

Kováčová zažila premiérovo účasť v III. lige skupine Stred a bola príjemným oživením jesennej časti súťaže. Vaše hodnotenie jesene?

Po postupe do III. ligy sme nezaháľali a káder sme doplnili na viacerých postoch, čo sa prejavilo konkurencieschopnosťou v mužstve a dobrým tréningovým prístupom všetkých hráčov. Na začiatku súťaže sme urobili dôležitý vstup v Rimavskej Sobote, kde sme získali rozbehové body a uvedomili sme si silu nášho kádra. Troška nás zaskočil súper z Bánovej, s ktorým sme na domácej pôde stratili tri body, ale hneď v Námestove sme ich získali späť a družstvo si verilo do ďalších zápasov. Sila kádra sa ukázala hlavne v domácich zápasoch, kde sme vyhrali dôležité stretnutia s Fiľakovom, Kalinovom, Lučencom, Žarnovicou a Čadcou. Mrzí nás strata bodov doma so Zvolenom a hlavne tri prehry 0:1 na súperových ihriskách. Avšak, to sa už prejavila menšia skúsenosť niektorých hráčov a hlavne zranenia opôr tímu. Vcelku si myslím, že sme zvládli ako nováčik vstup do III. ligy na výbornú a po jesennej časti zimujeme na peknom šiestom mieste. Konfrontácia malej dediny Kováčová s viacerými okresnými mestami Banskobystrického a Žilinského kraja, na ktorú sme sa tešili a pre ktorú sme do III. ligy išli, dopadla výborne: zdolali sme Rimavskú Sobotu 2:0, Námestovo 3:0, Lučenec 2:0, Žarnovicu 8:0, Čadcu 3:0. Výsledkovo nevydarené boli len zápasy s mestami Martin (prehra 1:4) a Zvolen (remíza 0:0).

Šieste miesto je podľa mňa vynikajúcim výsledkom. A to aj napriek tomu, že na jeseň vás trápili zranenia. Veľa kľúčových hráčov hralo mnohokrát so sebazaprením. Ktoré zápasy boli podľa vás najlepšie a, naopak, najhoršie?

Najlepšie zápasy boli, samozrejme, tie, v ktorých sme zvíťazili. Domáce stretnutia proti Kalinovu, Lučencu, Žarnovici. Takisto duel v Námestovo. Tieto stretnutia by som vyzdvihol nielen pre to, že sme v nich zvíťazili, ale vďaka výbornému výkonu sme ich mali úplne pod kontrolou. Najhorší výkon sme podali v druhom polčase proti Rakytovciam a v zápase proti Liptovskému Hrádku.

Počas jesene ste vystriedali trénera. K tímu prišiel Roman Biba. Čo bolo za touto zmenou a ako ste spokojný s jeho prácou?

Spresním, že trénera sme nestriedali. Roman Biba pôsobil pri mužstve od začiatku prípravy na novú sezónu. Tomáš Kvačkaj musel z pracovných dôvodov svoje pôsobenie pri tíme ukončiť. Práca trénerov je súčasťou hodnotenia pôsobenia celého mužstva v jesennej časti. Detailnejšie nebudem prácu trénerov hodnotiť v médiách, v ŠK Prameň Kováčová to ostáva vnútri klubu.

Medzi najlepších kanonierov ligy patrí s 12 gólmi René Duda. Je to najdôležitejší hráč?

Samozrejme, že hráča, ako je René Duda, by chcel mať v mužstve každý treťoligový tréner, pretože René je futbalistom minimálne druholigovej úrovne.