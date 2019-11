Futbalová jeseň v MFK Zvolen: Zverenci trénera Foltána doma neprehrali

Hodnotíme jesennú časť Tipos III. ligy Stred z pohľadu MFK Zvolen.

17. nov 2019 o 17:07 Stanislav Černák, (mim)

ZVOLEN. V našom regióne pôsobili v tejto súťaži dve mužstvá. MFK Zvolen a ŠK Prameň Kováčová.

Obe mužstvá však nastúpili do súťaže z odlišných pozícií. Zvolen káder značne omladil a stavil na vlastných odchovancov od vypadnutia z druhej ligy. Navyše, s touto súťažou už mal skúsenosti.

V tabuľke po 15. odohraných kolách jesennej časti figuruje MFK Zvolen na štvrtej priečke so ziskom 26 bodov, keď zaznamenal 7 víťazstiev, 5 remíz a iba 3 zápasy prehral (jeden, paradoxne, od zeleného stola).

Zvolenčania vsietili dokopy 19 gólov a 14 inkasovali. Tri inkasované góly však zverencom trénera Foltána nabehli po kontumácii zápasu v Liptovskom Hrádku, keď vraj minútu nehral hráč pod 18 rokov.

Zvolen tak stratil dva body, keďže na ihrisku remizoval. Najlepší strelec minulej sezóny Erik Hric pauzoval 6 zápasov, paradoxne, po nepískanom zákroku, dokonca v pokutovom území.

Tabuľku strelcov Zvolena vedie aj tak spoločne s Antalom so 6 gólmi, no v súčte so Slovnaft cupom ich strelil 10.

V roku 2019 doma bez prehry

Na futbalistov Zvolena teraz čaká zimná pauza, počas ktorej ale zaháľať nebudú. Tréner Miloš Foltán hodnotí jesennú časť pred štartom zimnej prípravy.

„Po poslednom domácom zápase ma hráči upozornili, že v roku 2019 sme v tretej lige doma neprehrali. Nie som na štatistiky, ale od hráčov som vždy chcel, aby domáce zápasy končili potleskom ľudí, nech už je výsledok aj nepriaznivý.