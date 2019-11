Zvolenskí herci sa k štrajku pridali medzi prvými

Plné námestie mal v Novembri aj Zvolen.

17. nov 2019 o 1:15 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Keď 18. novembra 1989 začali študenti pražských vysokých škôl týždenný štrajk, pripojili sa k nemu aj herci divadiel. Bola to ich reakcia na udalosti z predchádzajúceho dňa, keď bezpečnostné zložky na Národnej triede v Prahe brutálne zasiahli proti demonštrujúcim študentom. Výsledkom boli stovky ranených.

Už 20. novembra sa k výzvam z Prahy pripojili aj herci činohry vo Zvolene a v Martine. Oznámili, že celý týždeň nebudú hrať plánované predstavenia. Svoje rozhodnutie nezmenili ani po rokovaní s členmi kultúrnej komisie KV KSS Banská Bystrica.

Študenti sa aktivizovali aj vo Zvolene. 22. novembra sa konala na námestí prvá protestná akcia, za jej organizáciou stála partia mladých ľudí – bratia Havranovci, Viktor Hrabušický a Viola Tužinská.

Krátko nato však prenechali aktivitu iným. „Neplánoval som sa angažovať, ale chcel som vedieť, čo ďalej plánujú,“ spomína na začiatky jeden z aktérov vtedajších revolučných udalostí vo Zvolene Boris Kršňák, ktorý spoluzakladal tunajšie hnutie VPN a stal sa prvým predsedom jeho mestskej a okresnej rady.

„Vzal som ich do svojej kancelárie na osvetovom stredisku a bolo to dosť rozpačité. Všetka česť za to, akí boli odvážni a pripravili prvý míting, pretože vtedy naozaj nikto nevedel, ako to dopadne. Ale nevedeli, čo ďalej. Netvrdím, že ja som to vedel, ale potom som vyvinul aktivitu presunu na študentov,“ dodáva.

Štrajkový výbor VPN prichýlili študenti na starom internáte na Študentskej ulici.

„Keď sme tam prišli my, už sa tam angažovali naši prví novembroví lídri doktor Eugen Vladimír Stassel, sochár Ľubomír Blecha či architekt Stolár. Od študentov sa pridal Jozef Šepetka. Keďže sme stále cítili, že nemáme žiadnu legitimitu, boli

sme len akísi samozvanci, a nevedeli, čo robiť, zorganizovali sme veľký míting v športovej hale, kde sme mali podpisové archy a prišla aj podpora z VPN z Bratislavy, konkrétne Marián Labuda, Marta Gogálová a Zita Furková. Na míting prišlo okolo 800 ľudí, od ktorých sme získali podpisy s tým, že nás podporujú a vnímajú ako vedenie VPN,“ priblížil udalosti spred 30 rokov.

Keď 27. novembra Česi aj Slováci vstúpili o 12.00 h do manifestačného dvojhodinového generálneho štrajku, aby podporili požiadavky štrajkujúcich študentov, Občianskeho fóra a VPN, tisíce ľudí vtedy kompletne zaplnili aj námestie vo Zvolene. Také plné odvtedy už asi viac nebolo.