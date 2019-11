HKM Zvolen po reprezentačnej pauze víťazne, doma zdolal N. Zámky

Pri všetkých góloch Zvolena bol Trotter. Dva dal, na jeden prihrával.

15. nov 2019 o 21:08 TASR

HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 28. Trotter (Corrin, Thompson), 33. Bonis (Trotter, Thompson), 60. Trotter (Betker) - 23. Pavúk (Múčka). Rozhodovali: T. Orolín (SR), Rencz (Maď.) Stanzel (SR), Kis-Király (Maď.), vylúčení: 3:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1447 divákov

Zvolen: Tomek – Tomko, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Maier, Fatul – Kelemen, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – B. Mráz, M. Halama, Thompson – Marcinek, S. Petráš, Tibenský

N. Zámky: Pavlas – Ordzovenský, Hatala, P. Mikuš, Pavúk, Šmach, Drtina, Fereta – Stupka, Hruška, Pospíšil – Bajtek, Fábry, Múčka – J. Jurík, T. Urban, Rogoň – Andrisík, Ondrušek

V prvej tretine sledovali diváci vyrovnaný hokej, šance mali oba tímy, najväčšiu hostia na začiatku zápasu z prečíslenia, ale Pospíšil zaváhanie obrancov súpera nevyužil, slabo zakončil. Zvolen mohol odpovedať Corrinom z medzikružia, puk mu však v rozhodujúcej chvíli nadskočil a nezakončil ideálne. Zvolenčania následne nevyužili dve presilovky, v ktorých mali prevahu i dobré príležitosti. Pred nimi mali najprv početnú výhodu Zámčania, no Tomek nečelil vážnejšej situácii.

V prostrednom dejstve sa toho dialo na ľade oveľa viac. Do vedenia išli hostia v 23. minúte, keď po ľavej strane unikol Pavúk a pomerne ľahkou strelou pomedzi betóny nachytal Tomeka. Domáci pridali na dôraze, útočili a vyplatilo sa im to v podobe dvoch gólov. Oba dali v presilovkách. Vyrovnali najprv Trotterovou strelou rovnako pomedzi betóny a v 33. minúte tiež prešiel puk pomedzi nohy Pavlasa po teči Bonisa, ktorý zakončil chrbtom k bránke bekhendom na 2:1. Nové Zámky mohli vyrovnať, pretože Corrin stratil puk v útočnom pásme a Ondrušek si to namieril do protiútoku, sám aj zakončil, ale iba rovno do náruče Tomeka. Na opačnej strane McPherson si obhodil obrancu z uhla, dobre vystrelil, no rozvlnil iba bočnú sieť.

V tretej tretine mali navrch Zvolenčania, snažili sa pridať tretí gól, najbližšie bol k nemu v presilovke Bonis, no prestrelil bránku. Potom v ďalšej početnej výhode minul Halama odkrytú časť bránky Pavlasa a to sa mohlo domácim vypomstiť, pretože v 51. minúte sa hostia dostali do prečíslenia štyroch na dvoch, Tomek v jednom momente vyrazil puk hlavičkou a z následnej trmy-vrmy neinkasoval. Ustál aj zakončenie Bajteka z otočky. Domáci mali šancu po nájazde Štraucha, zostala však nevyužitá. Zvolenčanom nevyšli ani dve prečíslenia 3 na 1, najprv McPherson po Bonisovej prihrávke neskóroval a následne zahodil nájazd S. Petráš. Zvolen rozhodol zápas pri odvolaní brankára Pavlasa 40 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Trotter od vlastných kruhov poslal puk do prázdnej bránky 3:1.