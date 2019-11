Na kolektívnej zmluve sa v Continentali nedohodli, vyhlásili spor

Zamestnanci požadujú každoročné zvýšenie miezd.

13. nov 2019 o 13:54 SITA

ZVOLEN. Vo zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia (CASS) spor o uzavretie kolektívnej zmluvy. Stalo sa tak po piatich kolách kolektívneho vyjednávania novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2020 až 2023.

Ako informovala hovorkyňa OZ KOVO Antita Fáková, obe zmluvné strany sa tak po vzájomnej dohode rozhodli požiadať ministerstvo práce o určenie sprostredkovateľa.



S kolektívnym vyjednávaním novej kolektívnej zmluvy začali vo zvolenskej spoločnosti 9. septembra. Predmetom rokovaní bolo zjednotenie týždenného pracovného času zamestnancov na 37,5 hodiny, postupné navýšenie počtu dní

dovolenky nad rámec Zákonníka práce i tzv. zásluhovej dovolenky za odpracované roky, finančné navýšenie letného a vianočného bonusu, zavedenie nového systému rastu tarifných miezd výrobných pracovníkov i samotné navýšenie tarifných miezd všetkých zamestnancov.

Požadujú každoročný nárast taríf

Zamestnanci požadujú každoročný 4,5-percentný nárast taríf u nevýrobných zamestnancov a 70-eurový nárast taríf u zamestnancov vo výrobe.

„V kolektívnom vyjednávaní je naším cieľom dohodnúť sa a vyjednať v oblasti zabezpečenia pracovných i sociálnych možností zamestnancov pre nich čo najlepšie mzdové podmienky, benefity, ktorými by sa priaznivo ovplyvnila

sociálna úroveň nielen našich zamestnancov, ale aj celého zvolenského regiónu a ktorými by sa motivovali noví záujemcovia o prácu v našej spoločnosti,“ uviedol predseda ZO OZ KOVO Continental Zvolen Marián Tuhársky s tým, že všetky požiadavky zodpovedajú aktuálnej situácii na trhu práce.



Zamestnávateľ súhlasí s navýšením tarifných miezd pre nevýrobných zamestnancov a výrobným ponúka 10 eur plus 1,5 % mesačne, respektíve 23 eur mesačne na osobu v rokoch 2020 a 2021 a pre roky 2022 a 2023 navrhuje nárast taríf o 10 eur plus 2 % mesačne na zamestnanca počas obidvoch rokov.

„Chceme zmodernizovať kolektívnu zmluvu a tým aj stabilitu pre zamestnancov na ďalšie štyri roky. Odborom sa podmienky páčia, ale chcú podstatne väčšiu sumu naliať do základov mzdy,“ uviedla za zamestnávateľa personálna riaditeľka Continentalu Kristína Kavická s tým, že ak by s tou sumou súhlasili, tak by im na ostatné kroky financie neostali.

Situácia vo vyjednávaní podľa personálnej riaditeľky je napriek tomu tento rok priaznivá, lebo zamestnanci si uvedomujú, že štvorročná kolektívna zmluva je pre nich výhodná. „Bavíme sa už len o tom, či si niekto uvedomí tú dlhodobosť, alebo či jednorazovo nalejeme financie len do jedného aspektu,“ dodala Kavická.

Vyhlásili spor

Odbory s návrhom zamestnávateľa nesúhlasia, preto sa obidve strany na poslednom októbrovom kolektívnom vyjednávaní rozhodli vyhlásiť spor v kolektívnom vyjednávaní. Otvorené tak ostalo navýšenie základných tarifných miezd výrobných zamestnancov, ale aj ďalšie sporné body. Aktuálne obaja sociálni partneri čakajú na pridelenie sprostredkovateľa, o ktorom rozhoduje ministerstvo práce.



Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou nadnárodného koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete.

Závod vo Zvolene začal výrobu vo februári 2006. V podniku aktuálne pracuje 1145 kmeňových zamestnancov. Priemerná mesačná mzda výrobných zamestnancov dosahuje cca 1300 eur a u nevýrobných pracovníkoch je to približne 2000 eur mesačne.