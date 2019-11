Nová ženská biatlonová jednotka Paulína Fialková: Nemôžem si pripúšťať tlak

Predsezónny rozhovor s Paulínou Fialkovou.

10. nov 2019 o 18:24 Stanislav Černák

V rozhovore s Paulínou Fialkovou sa dočítate: - O príprave na nadchádzajúcu sezónu - O tom ako vníma, že bude novou slovenskou ženskou jednotkou - O jej vzťahu k sociálnym sieťam - Ktoré podujatia SP má najradšej - O tom, čo je pre ňu najväčší relax

B. BYSTRICA. Paulína Fialková sa spolu so svojim realizačným tímom už naplno pripravuje na začiatok novej sezóny. Počas krátkej pauzy doma sa rodáčka z Čierneho Balogu stretla v Banskej Bystrici aj s fanúšikmi.

Pre našu reprezentantku a čenku VŠC Dukla Banská Bystrica to bolo zároveň príjemné spestrenie tréningového obdobia. Podujatie v metropole stredného Slovenska absolvovala medzi sústredeniami v Ramsau a švajčiarskom Lenzerheide.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Prezident slovenského biatlonu skončil, odvolali ho na mimoriadnom zhromaždení Čítajte

Nová slovenská biatlonová jednotka si okrem fanúšikov našla čas aj na médiá. Túto príležitosť sme si nenechali ujsť ani my. Sympatická Paulína bola príjemne naladená a ochotne s nami prebrala nielen prípravu na novú sezónu, ale aj iné témy.

Aká bola vaša príprava na nadchádzajúcu sezónu, ktorá začína na prelome novembra a decembra vo švédskom Östersunde?

– Príprava bola dobrá, išla podľa plánov. Až na pár tréningov, ktoré sme museli zmeniť kvôli počasiu, všetko fungovalo ako má. Myslím, že nielen ja, ale aj tréneri, sú spokojní s tým, ako sa ich predstavy realizovali. Už čakáme len ako to vypáli, lebo niekedy, keď všetko vyjde na 100 percent, nemusí to vždy v pretekoch do seba zapadnúť.

Po ukončení kariéry Anastazie Kuzminovej ste sa stali novou slovenskou ženskou biatlonovou jednotkou. Istotne to prináša aj väčší tlak a väčšie očakávania. Ako ste pripravená na túto úlohu?

– Vôbec to tak nevnímam. Stále hovorím, ja som ja. Riešila som seba aj keď Nasťa pretekala a bude to tak aj teraz. Nemôžem si pripúšťať nejaké nezmyselnosti ohľadom tlaku. Sezóna je iba pred nami a všetko môže byť inak a potom sa nechcem zbytočne trápiť nad tým, že som si dala nejaké predsavzatie, že chcem naplniť očakávania ľudí. Bolo by to pre mňa nevýhodné a zbytočne by ma to zväzovalo a stresovalo.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Bolo nás jedenásť na VAD: Mnoho emócií a muzikantskej zručnosti Čítajte

Predošlá sezóna bola vaša najúspešnejšia. Ako ju hodnotíte s odstupom času. Olympiáda vám nevyšla podľa predstáv, avšak v SP ste bola 6-krát na pódiu, vo vytrvalostných pretekoch ste boli druhá v celkovom hodnotení SP a v pretekoch s hromadných štartom tretia, v celkovom hodnotení Sp ste skončila na 6. priečke. Vraciate sa občas v mysli ešte ku nej?

– Jasné, že sa k nej vraciam. Častokrát je tréning náročný, nejde tak ako má, necítim sa dobre a vtedy sa potrebujem v hlave vrátiť k momentom z minulej sezóne, ktoré boli radostné a kvôli ktorým to celé vlastne robím. A pripomínam si to, aby som sa motivovala na tréning. Napríklad, keď prší a nechce sa mi a najradšej by som ostala ležať v posteli. Tak vtedy sa mi v hlave automaticky premietne, prečo to celé vlastne robím.

Aktuálny kalendár pretekov SP je nesmierne náročný. Istotne bude najdôležitejšie udržať si formu počas celej sezóny. Alebo ste sa ju rozhodla nasmerovať na vrchol sezóny – februárové MS v Anterselve?

– Forma sa dá načasovať, ale nie vždy to vyjde. Robili sme to každý rok a každý rok vyšlo načasovanie formy na vrcholné podujatie, ale akurát vlani to nevyšlo podľa predstáv a urobili sme pritom všetko tak isto ako vždy. Uvidíme, ako to vyjde teraz. Naozaj, neviem povedať. Niekedy človek mieni a neviem kto mení (smiech).

“ Pre mňa sú sociálne siete nápomocné. Avšak, veľakrát som už povedala, keby neexistovali, pre mňa by to žiadna katastrofa nebola. „ Paulína Fialková

Do slovenského tímu prišiel Slovinec Miha Plahutnik, ktorý sa prioritne bude venovať servisu lyží vás a vašej sestry. Spolu s ďalšími servismanmi. Už ste sa zoznámili, čo očakávate od tejto spolupráce?

– Na túto spoluprácu sa teším, lebo po odchode dvoch francúzskych servismanov zo slovenského tímu ostali v tíme mladší slovenskí servismani, ktorí zatiaľ nemajú dostatok skúseností na to, aby viedli prípravu lyží na najvyššej úrovni. Miha má skúsenosti z iných tímov, robil pri bežeckom lyžovaní a je odborník vo svojej oblasti. Prizvali sme ho, on ponuku prijal a ja sa veľmi teším, že bude mať moje lyže na starosti práve on.

Ako vnímate sociálne siete a tlak „tiežfanúšikov“, ktorí na vás vytvárajú? Nejdem sa vracať k nemilej skúsenosti Terézie Poliačikovej, dokážete sa od negatívnych reakcií odosobniť. Čítate si vôbec všetky komentáre?