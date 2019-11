Hodnotíme V. ligu: Jesenným kráľom sa stali H. Nemce

Jesenná časť sezóny 2019/2020 v V. lige skupine C je minulosťou.

10. nov 2019 o 13:12 Stanislav Černák

V piatej lige skupine C mal náš región zastúpenie v podobe štyroch tímov – OTJ Hontianske Nemce, OŠK Lieskovec, MFK Strojár Krupina a OŠK Dobrá Niva.

Pohľad na tabuľku je veľmi zaujímavý. Na čele sa po jeseni usadili Hontianske Nemce, naopak, na chvoste tabuľky sa krčia Dobronivčania.

OTJ Hontianske Nemce

Futbal v Hontianskych Nemciach jednoznačne napreduje. Svedčí o tom pohľad na jesenné výsledky tohto mužstva, ale aj pohľad na neustále sa rozvíjajúci areál a záujem o futbal v tejto obci.

Nemčania dokázali na jeseň vyhrať 10 zápasov, uhrali jednu remízu a v dvoch prípadoch okúsili trpkosť prehry. Strelili 42 gólov (najviac v súťaži) a 16 inkasovali, výsledný sumár je 31 bodov.

Futbalisti H. Nemiec vstúpili do súťaže výhrou v Ladomerskej Vieske, avšak jeden hráč nastúpil v ich drese neoprávnene a tento duel napokon skontumovali v prospech L. Viesky.

Škoda, pretože Nemčania mohli mať v čele tabuľky o tri body viac. Toto malé nedorozumenie však hráčov nerozhodilo a počas celej sezóny predvádzali skvelé výkony a oku lahodiaci futbal.

Okrem kontumačnej prehry bol nad sily Nemčanov ešte Priechod, v 5. kole na jeho ihrisku prehrali 1:2. Jedinú deľbu bodov zaznamenali v domácom zápase s Breznom.

V 12. kole v priamom súboji o čelo tabuľky nastúpili proti Bacúchu. Zápas jesene vyhrali 3:2 a prvú polovicu sezóny zavŕšili poriadnou exhibíciou, keď doma rozdrvili Lovču 10:0.

H. Nemce sú navyše stále nováčikom súťaže. V ich drese je už na neudržanie strelec Ivan Pařenica, ktorý s 18 presnými zásahmi vedie tabuľku strelcov V. ligy.

Naša známka: 1 (ako v škole)

Naša prognóza smerom k jarnej časti: Pre mnohých sú výkony H. Nemiec prekvapením, kto však pozorne sleduje futbalové dianie v tomto klube, až také prekvapenie to nie je. Hráči majú obrovský potenciál, ktorý dokazovali v jesennej časti. Ak si udržia formu, v H. Nemciach sa pokojne môže začať nahlas hovoriť o účasti v IV. lige. Zaslúžili by si to.

OŠK Lieskovec

Futbalisti z Lieskovca prezimujú na 8. mieste tabuľky so ziskom 19 bodov za 5 výhier, 4 remízy a 4 prehry.

Lieskovec inkasoval najmenej gólov spomedzi všetkých účastníkov ligy (14), ale trápi sa v koncovke. Jeho hráči rozvlnili sieť súperov len 23-krát.