Hráči Bedmintonového klubu Kúpele Sliač úspešní aj v zahraničí

Hráči BKK Sliač sa v roku 2019 zúčastnili medzinárodných turnajov v zahraničí a získali tam aj niekoľko vzácnych medailí.

9. nov 2019 o 15:46 (ms)

SLIAČ. Andrej Suchý súťaží v kategórii hráčov do 13 rokov a na turnaji v maďarskom meste Pésc, kde sa uskutočnil medzinárodný turnaj družstiev Nation to Nation, reprezentoval Slovensko. Slováci sa tu za účasti desiatich družstiev umiestnili na peknej 5.priečke.

V chorvátskom meste Opatia prebiehal medzinárodný mládežnícky turnaj Adria Youth International 2019. Na turnaji sa zúčastnili hráči zo štrnástich krajín. Andrej Suchý tu získal v dvojhre bronzovú medailu.

Na medzinárodnom turnaji v srbskom meste Nový Sad sa mu podarilo získať až dve bronzové medaily. Jednu v dvojhre a druhú s O. Chyrunom z Ukrajiny vo štvorhre.

Cenné striebro v dvojhre si vybojoval na medzinárodnom turnaji Slovenia Youth v Mokronoku. Po úspešne zvládnutej skupine zdolal v prvom kole v troch dramatických setoch Francúza Bourgina.

Vo štvrťfinále si poľahky poradil s tretím nasadeným rakúskym hráčom a zvládol aj semifinále s druhým nasadeným hráčom z Maďarska. Výhru mu ale vzal Francúz Gardon, ktorý nad našou nádejou vyhral v dvoch setoch 21:17 a 21:17. Mládežnícky turnaj v poľskom meste Imielin Polisch Youth International 2019 bol znovu úspešný a tu skončil v dvojhre chlapcov Andrej Suchý na 2.mieste.

Simeon Suchý

Jeho starší brat Simeon Suchý je v reprezentácii Slovenska v kategórii hráčov do 17 rokov. Našu krajinu reprezentoval na majstrovstvách Európy 2019 a tiež na medzinárodných turnajoch.

Na európskom šampionáte zaznamenal v dvojhre chlapcov náš najlepší výsledok, keď sa prebojoval do tretieho kola, kde nakoniec prehral s prvým nasadeným hráčom J. Janoštíkom z Česka. Skončil tak na 17. mieste, čo bol pre neho pekný výsledok, pretože v dvojhre súťažilo 84 chlapcov z 35 krajín Európy .

S reprezentačným družstvom Slovenska bol Simeon Suchý pred majstrovstvami Európy na medzinárodnom turnaji v kategórii U 17 v Českom Krumlove a na turnaji Polisch U 17. Naši hráči medailové umiestnenie nedosiahli

Úspešný pre nášho hráča do sedemnásť rokov bol však turnaj v Rakúsku, ktorý sa konal vo Viedni. Na turnaji sa zúčastnilo 139 hráčov z trinástich krajín. Simeon Suchý so spoluhráčkou M. Telehaničovou z Košíc sa v zmiešanej štvorhre dokázali zo 64 dvojíc predrať až do finále.

Napokon získali pre Slovensko cenné striebro. Na ceste za týmto úspechom zdolali rakúsky, slovenský, nemecký a anglický pár. V semifinále sa stretli s českou dvojicou, nad ktorou zvíťazili v troch setoch. Vo finále prehrali s Angličanmi Jozeph Scott/Megam Brierlej, ale aj tak Slováci zaznamenali významný úspech a mohli sa tak tešiť z druhého miesta.

V minulosti získal Simeon niekoľko medailí na medzinárodných turnajoch, keď súťažil v mladších kategóriách. Úspech v Rakúsku je ale najcennejší, pretože bol vybojovaný v silnej konkurencii sedemnásťročných bedmintonistov.