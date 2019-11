Dvadsať rokov na vlne country

Zvolenská hudobná country skupina Pacipacifik už dávno nie je iba regionálnou kapelou, vyznávači tohto štýlu hudby ju poznajú z mnohých festivalových pódií doma i v zahraničí.

9. nov 2019 o 14:09 Martin Mázor

ZVOLEN. Bolo to na jeseň 1999, keď zakladajúci členovia kapely Rasťo Belička a Vladimír Nociar, hrávajúci country hudbu v Kováčovej pri Zvolene, ponúkli účinkovanie v novej kapele (s už zavedeným názvom) talentovaným mladíkom Danielovi Axmannovi a Michalovi Weisovi.

Pridal sa k nim aj známy zvolenský hráč na bicie nástroje Milan Benny Malov. A nový Pacipacifik bol na svete.

Rasťo Belička hral na gitaru a bol hlavným vokalistom, Vladimír Nociar tvrdil rytmus basgitarou, Daniel Axmann hral na mandolíne a na fúkacích harmonikách, Michal Weis pútal výbornou hrou na bendže a celkový zvuk kapely dokresľovali bicie Milana Malova. V tomto období pôsobili v kapele určitý čas aj Danka Široká a Dušan Hronec.

Prvé úspechy

Skupina si čoskoro našla domovskú scénu vo zvolenskej Centrále, kde sa na tradičných country večeroch pravidelne schádzali milovníci tejto hudby. Vhodný repertoár a energia mladíkov rýchlo nadchla fanúšikov a kapela dostávala ponuky zahrať si aj na ďalších podujatiach v rôznych mestách Slovenska.

Onedlho po vzniku už zabodovala na oblastnom kole Slovenskej Porty v Ružomberku, kde si vybojovala účasť v celoslovenskom finále tejto súťaže v Trenčíne (2001).

V nasledujúcich rokoch skupina čoraz viac vystupovala na ďalších festivaloch s medzinárodným obsadením – Lodenica Piešťany, Sigord Prešov, Dobrofest Trnava atď.

Získavala si nielen priazeň publika, ale aj vysoké hodnotenie u odborníkov a festivalových porôt, ktoré jej viackrát pridelili titul laureát festivalu. Bendžista Michal Weis a Daniel Axmann so svojimi fúkacími harmonikami brali aj individuálne ocenenia.

Stúpajúca popularita skupiny aktivizovala jej členov ešte ku kvalitnejším výkonom a rozširovaniu repertoáru. Ku klasickým country hitom pribúdali náročnejšie skladby aj vlastná tvorba (Rasťo Belička, Dano Axmann), objavili sa i úpravy známych skladieb iných hudobných štýlov, napr. od Beatles, Boba Dylana či od skupiny Olympic.

Aj v zahraničí

Po niekoľkých rokoch prichádzali Pacipacifiku pozvánky aj z kolísky európskej country muziky – Českej republiky. Divákov upútal na festivale v Českom Krumlove, v Prachaticiach a jedným z vrcholov jeho pôsobenia na zahraničných pódiách bolo finále Česko-slovenskej Porty v Ústí nad Labem.

„Niekedy toho bolo na nás priveľa, ten neustály kolotoč hrania doma aj v zahraničí, popri tom zamestnanie, štúdium,“ priznáva kapelník Rasťo Belička. „Zrazu sme vhupli do veľkého hudobného sveta, väčšieho napätia, prišli náznaky ponorkovej choroby, rozdielne názory na zostavenie repertoáru, hudobného štýlu kapely. Ale prekonali sme to a základná štvorka hrá spolu dodnes.“

Áno, Rasťo, Vlado, Dano a Michal hrajú spolu už od vzniku, menili sa akurát bubeníci – Milan Benny Malov, Slavomír Hrnko, Ivan Gašpar, Stanislav Strmiska, Anton Mišiak, pričom kapela už dlhšiu dobu hráva bez bicích nástrojov.

Zaujímavou skúsenosťou bola ponuka na zahraničné angažmán v silnej medzinárodnej konkurencii. Po výberovom konkurze v Budapešti sa nakoniec angažmán nekonalo, ale kapela si vybrúsila kvalitu, techniku, rôzne hudobné štýly (swing, rumba, čača a pod.).

V roku 2009 už mala dosť vhodných skladieb na svoj prvý profilový album. S podporou mesta Zvolen, podnikateľov, ale aj osobných priaznivcov (Ján Kysel, Milan Foxi Frenko, Ľubo Pajerský, Ľubo Obický) si muzikanti darovali k 10. výročiu vzniku originálny darček – CD album Prvou parou vpred.

Rozdávať radosť i naďalej

Od tých čias prešlo ďalších desať rokov. Pacipacifik má za sebou už vyše dvetisíc vystúpení, no naďalej hráva na festivalových pódiách, ale aj na ďalších podujatiach. Ponúk má stále dosť. Tlieskali mu aj na Country weekende Šuňava, Dudinskej stope, Country feste Rozmarín, Feste Dobré Bohunice.

Je laureátom Slovenskej i Českej Porty, v roku 2011 dokonca zvíťazil vo finále a získal cenu diváka na medzinárodnom festivale Porta v Ústí nad Labem (Cena diváka), vlastní cenu diváka Country Lodenice, trofej si odniesol aj z Petržalskej baretky 2013. Prezentoval sa aj v televíznych a rozhlasových médiách.

Každoročne pripravuje domáci festival Country záhrada vo Zvolene, kde ponúka priestor domácim i zahraničným country skupinám a tanečným kolektívom. V diskografii mu pribudli ďalšie dva profilové CD albumy – Country jeseň (2011) a Krásny deň (2017).

Dvadsiatka je pre kapelu novým povzbudením do koncertnej i skladateľskej činnosti. „Áno, možno sa to zdá zvláštne, ale my máme ešte stále chuť rozdávať príjemnú atmosféru a radosť všetkým, ktorí majú radi našu hudbu, naše piesne,“ vyznáva sa Rasťo Belička. „Hoci aj ďalších dvadsať rokov,“ dodáva s úsmevom.

Veľká oslava jubilea sa konala v októbri na podujatí Country babie leto v Podzámčoku – práve na mieste, kde sa Pacipacifik pred dvomi desaťročiami po prvý raz predstavil verejnosti.

Skupina Pacipacifik hrá v súčasnosti v obsadení: Rastislav Belička (gitara, spev), Daniel Axmann (mandolína, ústna harmonika, spev), Michal Weis (bendžo, spev), Vladimír Nociar (bassgitara). Piatym stálym, nehrajúcim členom, je šofér a veľký podporovateľ Dušan Kováč.