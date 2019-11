Bolo nás jedenásť na VAD: Videli sme mnoho emócií a muzikantskej zručnosti

Bolo nás jedenásť znova vrcholom Víkendu atraktívneho divadla.

8. nov 2019 o 17:10 Stanislav Černák

ZVOLEN. Aktuálny 31. ročník festivalu Víkend atraktívneho divadla začal už v stredu podvečer. Za vrchol aktuálneho ročníka môžeme opäť považovať štvrtkový koncert projektu Bolo nás jedenásť, ktorý sa do Zvolena pre veľký úspech vrátil po roku opäť.

„Do Zvolena sme sa vrátili pre to, že sa nám tu vlani hralo veľmi dobre, a táto tradícia sa zopakovala aj teraz,“ povedala nám po koncerte Dorota Nvotová.

Milan Lasica, Dorota Nvotová, Michal Kaščák, Martin Valihora. Čo meno, to persóna sama o sebe. Vidieť, že legendárne piesne z azda najlepšieho hudobného albumu slovenskej scény, lákajú množstvo fanúšikov. Výnimkou nebol ani Zvolen.

Hudba plná emócií a vtipných príhod

Zaplnená sála Kulturáku na Sokolskej ulici videla vystúpenie plné emócií, muzikantskej zručnosti, ale aj trefných poznámok rodáka Milana Lasicu.

Rodák spod Pustého hradu sa vrátil aj ku koncertu z predošlého dňa, kedy hrali v Banskej Bystrici. Aj v susednom meste, aj vo Zvolene rozpovedal zaujímavú príhodu o švédčine Jula Satinského.

Tá rozosmiala v Banskej Bystrici Dorotu Nvotovú tak, že chvíľu nemohli hrať. A bavila sa na nej aj v Kulturáku.

„Tu som sa skôr bavila na včerajšej situácii. Sedemdesiat percent fórov sa opakuje, zhruba 30 percent je nových. A toto je riziko nových fórov,“ zasmiala sa dcéra Jara Filipa.

Nielen piesne z Bolo nás jedenásť

Odznelo všetkých 13 piesní v poradí, v akom boli na albume. Lasica spieval svoje časti, Dorota Nvotová otcove. O časti Júliusa Satinského sa podelili Michal Kaščák, Lasky zo skupiny Para, Braňo Jóbus a Martin Višňovský (Chiki liki tu-a).

Nebolo to však len o piesňach z albumu Bolo nás jedenásť. Hudobníci na pódiu symbolicky prevracali stranu platne a vtedy sme sa dočkali aj ďalších skvostných skladieb, za všetky spomenieme Valutový cudzinec. Medzi hosťami sa objavil aj raper Lyrik zo skupiny Modré hory.

Vrcholy koncertu

K vrcholom koncertu jednoznačne patrili piesne Spomínam na Paríž a Za dedinou v podaní Doroty Nvotovej. Dav rozvášnila aj skladba V našej obci. Zimomriavky naskočili všetkým prítomným pri Vyletel vták v podaní Milana Lasicu.

Ako sa blížil koncert ku koncu, stupňoval sa aj potlesk natešených návštevníkov Víkendu atraktívneho divadla. Po piesni Bolo nás jedenásť nasledoval emotívny záver s piesňou Do batôžka, ktorú si Nvotová zaspievala s Lasicom. Pri záverečnej klaňačke Milan Lasica držal celý čas Dorotu za ruku.

„Ja som tu iba karaoke za otca, pán Lasica je jediný pôvodný spevák. Som veľmi rada, že Milanovi sa páči to, čo robím. Aj keď sa občas ešte nad tým začudujem. Je to pre nás oboch dojímavá chvíľa, keď si spolu zaspievame Do batôžka a tým to končí,“ vyznala sa po koncerte Dorota Nvotová.

Avšak, oproti vlaňajšiemu koncertu, ktorý ukončila práve pieseň Do batôžka, to záver nebol. Na pódium sa vrátila Nvotová, ktorá zaspievala ďalšiu ikonickú skladbu svojho otca Cez okno.

„Cez okno sme si nacvičili pre koncert Jarovej sedemdesiatky v NTC. Hrali sme ju aj na Pohode a odohrali sme ju aj tu,“ dodala Dorota.

Ale ani Cez okno ešte neukončil fantastické vystúpenie Bolo nás jedenásť. Na pódium sa vrátil Milan Lasica. Duša celého projektu Michal Kaščák uviedol záverečnú skladbu ako vhodnú náhradu za našu hymnu. Samozrejme, iba ak by sa hľadala. Celý koncert tak symbolicky ukončil Milan Lasica s piesňou My.

Festival Víkend atraktívneho divadla pokračuje v Kultúrnom dome bohatým programom až do nedele. Rozhodne sa ho oplatí navštíviť.

Odkaz Jara Filipa stále žije

Po vydarenom koncerte sme si odchytili Dorotku Nvotovú, ktorá keď sa dovenovala fanúšikom, vzala nás do jednej zo šatní Kulturáku, a podelila sa s nami o svoje dojmy z tohto výnimočného koncertu.

„Mne osobne sa hralo vo Zvolene lepšie teraz ako vlani. Mám to viac ohraté, som si istejšia. Asi viacerí sme to tak vnímali. Bol tu teraz s nami aj Miško Žáček či Lyrik,“ prezradila.

Aranžmán piesní na albume Bolo nás jedenásť mal na starosti rodák z Hontianskych Moraviec Jaro Filip. A všetci dobre vieme, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Jeho dcéra Dorota Nvotová zasadla za klavír a spievala časti svojho otca. Musíme dodať, že famózne.

„Odkaz môjho ocina žije, nielen v projekte Bolo nás jedenásť. Ľudia odmietajú zabudnúť,“ zamyslela sa.

Nevšedný koncert v kostole

Deň pred koncertom vo Zvolene sa predstavil projekt Bolo nás jedenásť v susednej Banskej Bystrici. Koncert odohrali v kostole. Už aj na pódiu spomenul Milan Lasica s Michalom Kaščákom túto nevšednosť.

Vrátila sa ku nej aj Dorota: „V Banskej Bystrici to bolo šialené. Hrali sme vo funkčnom kostole. Maťo Valihora sedel rovno pod obrovským obrazom Ježiša Krista a bolo to trošku bizarné. Ľudia však boli naklonení nášmu humoru, napriek tomu, že bol počernejší. Hlavne mne prepáčili obrovský výbuch smiechu, ktorý zabraňoval kapele v hraní pesničky. Aj pánovi Lasicovi odpustili pár nemiestnych fórov, ktoré sa do kostola naozaj nehodili. Ale v tom to bolo čarovné. Dúfam, že sme to neznesvätili. Farár tvrdí, že nie.“

Dorotine najbližšie plány

Pri družnej a priateľskej debate sme od Doroty Nvotovej vytiahli aj jej najbližšie plány.

„O pár dní idem do Nepálu, začína mi cestovateľská sezóna, ale už to nebudem robiť tak dlho. A píšem už texty na nový album. Na jar budem komponovať a v lete, ak Boh dá, nahrávať. Do toho som sa na staré kolená začala vzdelávať, lebo ja som ledva vychodila strednú školu s odretými ušami a s komisionálnymi skúškami V septembri som začala chodiť do Viedne na jazzovú univerzitu. Snažím sa posúvať vo všetkých smeroch.“