Na verejnú zeleň má ísť za štyri roky 730-tisíc eur

V celom meste ide aj o kosenie plochy viac ako jeden milión metrov štvorcových.

2. dec 2019 o 13:36 SITA

ZVOLEN. Údržbu mestskej verejnej zelene vo Zvolene na roky 2020 až 2023 chce samospráva zabezpečiť verejnou súťažou. Predpokladaná hodnota zákazky je 730-tisíc eur.

S víťazom verejného obstarávania má byť uzatvorená zmluva o dielo s termínom ukončenia 31. decembra 2023.



„Do konca tohto roka máme platnú zmluvu na poskytovateľa tejto služby a od januára 2020 už takéhoto partnera nemáme, preto ho musíme obstarať verejným obstarávaním,“ objasnila vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy na Mestskom úrade vo Zvolene Anna Bešinová.



Podľa dôvodovej správy do obstarávaných služieb patrí hlavne kosenie trávnika so zberom pokosenej trávy a odvozom do kompostárne, kosenie trávnika s mulčovaním, kosenie náletových drevín, hrabanie lístia, rez živých plotov a listnatých stromov. V rámci celého mesta, ktoré je pre tento účel rozdelené na štyri lokality, ide o kosenie viac ako jedného milióna metrov štvorcových.

Mesto požaduje od zmluvného dodávateľa kosbu štyrikrát v priebehu roka, a to do siedmich dní od doručenia písomnej objednávky. Hrabanie lístia je požadované na ploche viac ako 900-tisíc metrov štvorcových.