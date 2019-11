80 osobností sa vracia do svojich škôl, aby aktivizovali študentov

Hostí zajtra privítajú aj školy vo Zvolene a v Krupine.

7. nov 2019 o 13:44 ROS

ZVOLEN. Presne 80 osobností z biznisu a spoločenského života sa vráti 8. novembra na svoje stredné školy vyrozprávať životný príbeh a motivovať študentov k rozvoju potenciálu, ktorý sa v nich skrýva.

Cieľom druhého ročníka projektu s názvom This is 21 je inšpirovať mladých ľudí, aby nezanedbali svoje talenty, ale aby na sebe pracovali a zabezpečili si tak lepšiu budúcnosť.

Hlavným motívom kampane je heslo #vďakanovembru, ktoré odkazuje na okrúhle výročie Nežnej revolúcie a zdôrazňuje, že bez nej by študenti nemali dnešné možnosti. Aj preto paletu lídrov a líderiek z biznisu dopĺňajú aj osobnosti Novembra ’89. Rečníkov privíta 68 stredných škôl po celom Slovensku.

„Vo väčšine slovenských škôl stále prebieha výučba, ktorá sa zameriava na memorovanie a pasívne prijímanie vedomostí. Mladí ľudia však potrebujú mať podnety, ktoré ich aktivizujú, potrebujú pripomenúť, že budúcnosť majú vo svojich rukách a o to, ako bude vyzerať, sa môžu pričiniť už dnes,“ hovorí Martina Kolesárova, riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá projekt This is 21 organizuje so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).

„Stačí, ak odhalia svoj potenciál a zamerajú sa na jeho napĺňanie. Sme presvedčení, že práve osobný príklad hodnotovo založených ľudí je to, čo ich môže zásadne motivovať a inšpirovať,“ dodáva.

Vo svojej prednáške sa osobnosti zamerajú na konkrétne zručnosti, ktoré im pomohli na ceste za úspechom. Svoj príbeh prepoja aj s udalosťami 17. novembra 1989. „Nesmieme zabúdať, čo stálo na počiatku slobodného Slovenska a nesmieme dopustiť, aby na to zabudli ďalšie generácie. Preto chceme s mladým ľuďmi túto tému otvárať aj 30 rokov po Nežnej revolúcii,“ vysvetľuje Kolesárová.

V našom regióne vystúpia osobnosti na tejto škole:

Krupina

Obchodná akadémia Krupina – Anna Basilová, Communications & PR Manager v Sensoneo

Zvolen

Gymnázium Ľudovíta Štúra:

Rasťo Kulich, country manager Google Slovakia

Michal Kaščák, zakladateľ Festivalu Pohoda