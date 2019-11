Odštartovala Superliga v malom futbale: Zvolen v úvode podľahol Košiciam

Výber Zvolena privítal obhajcu titulu.

5. nov 2019 o 12:34 (mim)

ZVOLEN. Po úvodných dvoch zápasoch prvého kola 2. ročníka SZMF Superligy skupiny Západ v malom futbale Piešťany využili výhodu domáceho prostredia v považskom derby s Trenčínom 1:0 a potom Bratislava zdolala Trnavu 5:3. Na umelej tráve štadióna MFK Zvolen hrali aj dva zápasy skupiny Východ.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Hodnotíme IV. ligu: Pliešovce príjemným prekvapením Čítajte

V úvodnom zápase nastúpil obhajca titulu výber Košíc práve proti výberu Zvolena. V minulom ročníku Superligy hrali súperi nerozhodne 2:2, no favoritom bol jednoznačne obhajca prvenstva, v ktorého zostave nastúpili aj opory slovenskej reprezentácie aj vicemajstri z reprezentácie do 21 rokov.

Diváci mohli vidieť v úvode sezóny naozaj kvalitné stretnutie, škoda, že divákov z hľadiska odlákalo stretnutie hokejovej Tipsport ligy, taktiež medzi Košicami a Zvolenom.

Košice – Zvolen 4:1 (3:1)

Góly: Serbin 2, Sasák, Pavol Gere – Jamnický

Zvolen: Pavlenda – Čerhýň, Jamnický, Hanes, Vreštiak, Kudlík, Bordun, Kindernaj, Kucbel, Vaculčiak, J. Sudimak, Rerich, M. Borgoň,

Úvodný gól stretnutia strelil Peter Serbin, ktorý prebral loptu na krídle a vystrelil k bližšej žrdi. Zvolenčania sa snažili vyrovnať, no na vlastnej polovici stratili loptu chybou v rozohrávke, loptu zachytil Sasák a pohotovo prekonal gólmana Zvolenčanov. Zvolenu sa podarilo znížiť, keď sa z priameho kopu prudkou presnou strelou prezentoval Jamnický. Pred koncom polčasu však Košice znovu šli do dvojgólového vedenia, v blízkosti pokutového územia sa s loptou otočil Serbin a presne zakončil.

V druhom dejstve zatlačili Zvolenčania východniarov, mali jednoznačne viac z hry, vytvárali si gólové šance, no strelecké pokusy Sudimaka, Borgoňa, Jamnického ani Kudlíka sa gólom neskončili. O jediný gól druhého polčasu sa postaral Pavol Gere, ktorý využil priestor, loptu si zasekol na ľavú nohu a prudkou strelou po zemi ju poslal do siete. Brankár výberu LIMFU bol pri tejto strele bezmocný. Košičania si tak po výhre 4:1 pripísali do tabuľky prvé tri body.

Prešov – Nitra 5:4 (2:1)

V druhom stretnutí videli diváci zaujímavé stretnutie, maximálne vyrovnané až do záverečného hvizdu. O plnom bodovom zisku Prešovanov rozhodol pohotový Marcin, Nitrania nemali od vyrovnania ďaleko, v záverečnej minúte trafili však iba žrď.