HKM Zvolen zavŕšil náročný týždeň ďalšou domácou prehrou

Zvolenskí hokejisti nedokázali vyhrať ani štvrtý domáci zápas v rade.

3. nov 2019 o 19:21 TASR

HKM Zvolen - Dukla Trenčín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: 18. Thompson (Trotter, Corrin) - 21. Mikyska (Švec, McCormcak), 48. Alderson (Mikyska). Rozhodovali: Baluška, Korba - Synek, Jobbágy, vylúčenia: 8:10 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1386 divákov

Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Betker, Corrin, Drgoň, Maier, Tomko, Fatul – Marcinek, Petráš, Tibenský – Chlepčok, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – Thompson, Mráz, Kelemen

Trenčín: M. Tomek – McCormack, Rajnoha, Stacha, Starosta, Sládok, Kajínek, Dužek – Alderson, Mikyska, Valach – Bartovič, Sádecký, Džugan – Chromiak, Švec, Ďurina – Krajč, Kováčik, Maniaček – Ferényi

Zvolen začal proti oslabenému Trenčínu aktívne, ale ako prvý musel vážnejší zákrok po delovke Aldersona vytiahnuť domáci Tomáš Tomek. Dukla potom ožila, Mikyskov prienik ostal bez strely a po prihrávke Bartoviča junior Džugan sám pred brankárom trafil iba do neho. V 13. minúte sa do prečíslenia dostal opäť Trenčín, pokus Bartoviča však znova zneškodnil Tomáš Tomek. V závere prvej časti sa dostali k šanciam aj domáci - Drgoň ešte v dorážke neuspel, no Thompson v 18. minúte vďaka zámorskej spolupráci s Trotterom a Corrinom využil presilovku - 1:0.

Hneď v úvode druhej tretiny Trenčín vyrovnal, keď sa pred bránkou domácich najlepšie zorientoval Mikyska - 1:1. Vzápätí mohla Zvolen opäť "nakopnúť" presilovka, v nej mal po strele Špirka pred sebou odkrytú časť bránky Trotter, no nedokázal skórovať. Na ľade bojovnosť prevládala nad kvalitou. Hostia sa dostávali do šancí iba sporadicky, v polovici zápasu ich v presilovke mohol znova dostať Kajínek, no Matej Tomek bol pozorný. Zvolen mal v závere druhej časti navrch, no bez efektu.

Trenčín mohol strhnúť vedenie na svoju stranu v 43. minúte, Valach ale samostatný únik zoči-voči Tomášovi Tomekovi nevyužil. Na druhej strane mali hostia o tri minúty neskôr šťastie, pretože Bonis v presilovej hre trafil iba konštrukciu bránky Trenčína, čo potvrdil aj videorozhodca. Skóre sa tak menilo až v 48. minúte, keď chybu Maiera vo vlastnom pásme využil Miksyska, prihral Aldersonovi a ten upravil na 2:1 pre Duklu. Zvolenčania sa potom tlačili dopredu, ale proti pozornej obrane súpera sa nedokázali presadiť a nevyrovnali ani v záverečnej hre bez brankára.